Ενεργειακές συμφωνίες με τις εταιρείες CHEVRON και HELLENiQ UPSTREAM βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρο, να υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση κύρωση των τεσσάρων Συμφωνιών που αφορούν έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

«Αυτή τη στιγμή, το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον μάς επιβάλλει να μην καθυστερήσουμε. Επιβάλλει η Ελλάδα να στείλει τις φρεγάτες “Κίμων” και “Ψαρά”. Για εμάς, για την κυβέρνηση, το μήνυμα που πρέπει να σταλεί προς τη CHEVRON είναι ότι δεν θα το ξανασκεφτούμε. Ότι είμαστε έτοιμοι για το εθνικό καλό. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που προτάθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρος.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη με την ακρόαση φορέων, ενώ την Πέμπτη αναμένεται η ψήφιση της κύρωσης από την Ολομέλεια. Η αντιπολίτευση, ωστόσο, κατηγόρησε την κυβέρνηση για συνοπτικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες σε μια τόσο κρίσιμη συμφωνία, που αφορά κυριαρχικά δικαιώματα και το ενεργειακό μέλλον της χώρας.

«Μιλάμε για τέσσερις συμβάσεις που ακολουθούν το πρότυπο της μίας και στηρίζεται κατά 95% στο κείμενο που η Βουλή έχει συμφωνήσει στις προηγούμενες συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα με άλλες εταιρίες. Είναι μια σύμβαση η οποία δημοσιοποιήθηκε στην ευρωπαϊκή εφημερίδα στις 12 Ιουνίου και άρα υπήρχε στη δημόσια σφαίρα», σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο ίδιο πνεύμα, ο εισηγητής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, τόνισε τη σημασία της άμεσης κύρωσης, επισημαίνοντας ότι «στο νομοσχέδιο που έρχεται σε αυτούς τους πολύ κινητικούς καιρούς με θέματα που απασχολούν την περιοχή μας, ακολουθείται μία διευρυμένη διαδικασία, αντίθετα με ό,τι έχει γίνει με άλλες κυρώσεις».

«Η κύρωση συμπίπτει με την πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ενός πολέμου που τέμνεται κάθετα με τις εξελίξεις στον τομέα της εκμετάλλευσης των υδρογοναθράκων, ένα κρίσιμο εθνικό πεδίο με σαφείς οικονομικές, ενεργειακές και γεωπολιτικές καταστάσεις», ανέφερε ο κ. Μαρκόπουλος.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης, τόνισε την ανάγκη «για ένα τόσο εξαιρετικά σοβαρό θέμα που αφορά την εξωτερική, τη γεωστρατηγική και ενεργειακή πολιτική της χώρας να δοθεί επαρκής χρόνος ώστε τα κόμματα να μπορέσουν να αξιολογήσουν ουσιαστικά τις συμβάσεις».

Η εισηγήτρια της Νέας Αριστεράς, Πέρκα Θεοπίστη, έκανε λόγο για «φας τρακ διαδικασίες, για μια σύμβαση που υποθηκεύει το μέλλον της χώρας».

Την αντίθεσή τους στον «περιορισμένο χρόνο συζήτησης της σύμβασης» εξέφρασαν επίσης ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, και ο εισηγητής της «Νίκης», Σπύρος Τσιρώνης.