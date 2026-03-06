Για ακόμη μια χρονιά, η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) στηρίζει την εκπαίδευση και τη νέα γενιά προσφέροντας πάνω από 100 υποτροφίες σε μεταπτυχιακές σπουδές. Το πρόγραμμα υποτροφιών της Ενωσης, που φέρει τίτλο «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για την Παιδεία», ενισχύθηκε και διευρύνθηκε για ακόμη μια χρονιά, δείχνοντας στην πράξη την κοινή πορεία της ελληνικής ναυτιλίας με την ελληνική κοινωνία.

«Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό» δήλωσε χαρακτηριστικά η Μελίνα Τραυλού, πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Υπενθυμίζεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 η Ενωση είχε προσφέρει 130 υποτροφίες για νέες και νέους και τις οικογένειές τους από 21 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο συνέδραμε στο να ακολουθήσουν οι νέοι αυτοί άνθρωποι τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε 10 επιστημονικά πεδία, σε 49 πανεπιστημιακά ιδρύματα που επέλεξαν σε Ελλάδα και εξωτερικό – συνολικά σε 11 διαφορετικές χώρες.

«Αριστεία»

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, η Ενωση προσφέρει και πάλι περισσότερες από 100 υποτροφίες. Μια από αυτές φέρει τη συμβολική ονομασία «Αριστεία» και προορίζεται για έναν υποψήφιο/α που έχει πετύχει άριστα στη βαθμολογία του/της. Επισημαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε μεταπτυχιακά προγράμματα προδιδακτορικού επιπέδου, πλήρους μονοετούς ή διετούς φοίτησης με φυσική παρουσία.

«Το πρόγραμμα υποτροφιών μας εκφράζει τη διαχρονική δέσμευση της ναυτιλίας των Ελλήνων να στηρίζει αποφασιστικά τη νέα γενιά. Ενα πρόγραμμα που μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, αγκαλιάζοντας ολοένα και περισσότερους αριστούχους. Καλούμε νέες και νέους από κάθε γωνιά της χώρας και από κάθε ακαδημαϊκό πεδίο να γίνουν μέλη της οικογένειας των υποτρόφων της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών» σημείωσε η Μελίνα Τραυλού.

Η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών συγκροτήθηκε ως εφοπλιστικό σωματείο τον Φεβρουάριο του 1916, αρχικά με εγκατάσταση στον Πειραιά. Σύμφωνα με το Καταστατικό της, σκοπός της Ενωσης είναι η προστασία και η προαγωγή των εν γένει συμφερόντων της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές της ΕΕΕ είναι το πλέον διευρυμένο της χώρας, αποτελώντας ουσιαστικά έναν ισχυρό πυλώνα του ευρύτερου αποτυπώματος της Ενωσης στον ανθρωπιστικό τομέα, ο οποίος δεν περιορίζεται στην παιδεία, αλλά επικεντρώνεται και στην υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την επισιτιστική βοήθεια, τα έργα δημόσιου ενδιαφέροντος καθώς και την αντιμετώπιση κρίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ενωση έχει προσφέρει συνολικά πάνω από 130.000.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια.

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, ιδρύθηκε το 2016 ως επιστέγασμα των πρωτοβουλιών στήριξης μεγάλου αριθμού αδύναμων ομάδων του πληθυσμού από τη ναυτιλιακή κοινότητα μέσω της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Σκοπός της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ είναι να αποτελέσει το μόνιμο όχημα και το σταθερό σημείο συλλογικής κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας.

Αναφορικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΕΕΕ, η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες www.ugs.gr και www.syn-enosis.gr. Στους ίδιους διαδικτυακούς τόπους υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31 Μαρτίου 2026.