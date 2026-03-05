Κίνητρα μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων (EU ETS) για τη χρηματοδότηση της χρήσης νέων ναυτιλιακών καυσίμων από τις ναυτιλιακές εταιρείες αλλά και έντονη ενθάρρυνση των κρατών μελών να επιστρέψουν χρήματα από το ETS στις ναυτιλιακές περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ναυτιλία και τα λιμάνια που έδωσαν χθες στη δημοσιότητα ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ευρωπαίος επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο Ραφαέλε Φίτο, επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ο Μάγκνους Μπρούνερ, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης. Μία στρατηγική που έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή κοινότητα και την ένωση των εφοπλιστικών φορέων της ΕΕ (Ecsa) καθώς για πρώτη φορά αναγνωρίζει τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ΕΕ, τάσσεται υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου (tonnage tax) ενώ προτείνει και μέτρα για την ενίσχυση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας του ναυτιλιακού τομέα.

Από τις fintechsο ανταγωνισμός

Από τον κλάδο των νεοφυών επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα (fintechs) εκτιμά η Τράπεζα Κύπρου ότι υπάρχει ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός στις δραστηριότητές της, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Πανίκος Νικολάου στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογράφων για το τριετές επιχειρηματικό σχέδιο της κυπριακής τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η Τράπεζα Κύπρου προγραμματίζει επενδύσεις 80 εκατ. ευρώ (από 55 εκατ. ευρώ) ετησίως σε νέες τεχνολογίες μέχρι το 2028.

Επιπλέον, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής της παρουσίας, η Τράπεζα Κύπρου εξαγόρασε έναντι 6 εκατ. ευρώ το 25% της fintech Wealthyhood, που ειδικεύεται στον τομέα των επενδύσεων σε μετοχές και χρηματιστηριακούς δείκτες. Οι υπηρεσίες της Wealthyhood θα είναι προσβάσιμες από την εφαρμογή της τράπεζας για κινητά τηλέφωνα, απ’ όπου οι πελάτες μπορούν επίσης να αιτηθούν πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά, στεγαστικά δάνεια κ.ά. Σε ό,τι αφορά τη γεωπολιτική κατάσταση που επηρεάζει την Κύπρο, η ηγεσία της τράπεζας διατήρησε στάση αναμονής και εκτίμησε ότι δεν θα επηρεαστεί σημαντικά, καθώς η έκθεσή της στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι περιορισμένη, ενώ τα κεφάλαια της τράπεζας προέρχονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Κύπρου.

Κατέβασαν ταχύτητα οι αγοραπωλησίες ακινήτων

Με χαμηλότερες ταχύτητες κινήθηκαν οι αγοραπωλησίες ακινήτων το 2025 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εξέλιξη που αντικατοπτρίζεται στα κρατικά ταμεία. Αντίθετα, οι γονικές παροχές παραμένουν δημοφιλείς και βρίσκονται σε ανοδική τροχιά λόγω του υψηλού αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ, το οποίο εκμεταλλεύονται γονείς, παππούδες και γιαγιάδες για να γράψουν την ακίνητη περιουσία τους στα παιδιά ή τα εγγόνια τους. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2025 δείχνουν ότι τα έσοδα από φόρους σε μεταβιβάσεις ακινήτων ανήλθαν σε 607,93 εκατ. ευρώ, έναντι 656,49 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 48,56 εκατ. ευρώ ή 7,4%. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η αύξηση του κόστους κατασκευής και ανακαίνισης σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών έχουν αντίκτυπο στις νέες αγορές. Η εικόνα στα έσοδα από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές είναι διαφορετική. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι οι φόροι που εισέρρευσαν στα κρατικά ταμεία ανήλθαν σε 266,03 από 235,09 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 13,14%.

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά καυσίμων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνέχισε χθες για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά καυσίμων, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο – από το μεσημέρι του Σαββάτου – την εξέλιξη των τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο.

Συνολικά, από το Σάββατο μέχρι χθες είχαν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr. Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις στις τιμές σε ορισμένα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ιδίως σε σημεία όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος.

Επαναφορά κλαδικών συμβάσεων

Σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια επαναφοράς των κλαδικών συμβάσεων εργασίας και στον τομέα του επισιτισμού και του τουρισμού αποτελεί, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), η υπογραφή της νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης στις βιομηχανίες ζαχαρωδών. Οπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωση, στη νέα συλλογική σύμβαση «πέρα από τις αυξήσεις που υπερβαίνουν το 20% μέχρι το τέλος του 2028 και σε κάθε περίπτωση θα είναι από 8% έως 12% πάνω από τον εκάστοτε κατώτατο νομοθετημένο μισθό, είναι πως κρατήσαμε όλους τους θεσμικούς όρους που είχαμε πριν από τα μνημόνια».

Διορισμοί υποδιοικητών

Στον διορισμό των τριών υποδιοικητών της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή προχώρησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάλος. Πρόκειται για τη Βασιλική Μπώλου, δικηγόρο, η οποία αναλαμβάνει τη θέση υποδιοικήτριας Συνηγόρου του Καταναλωτή, τον Σπύρο Περιστέρη, διοικητικό επιστήμονα στη θέση του υποδιοικητή Ελέγχου Αγοράς, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ενώ ο Σεραφείμ Λιάπης, οικονομολόγος, αναλαμβάνει τη θέση του υποδιοικητή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.