Σήμερα Τετάρτη έχουμε δυο ματς για τη Σουπερλίγκα που όταν ήταν να γίνουν αναβλήθηκαν: ο Παναθηναϊκός, την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, και ο ΠΑΟΚ, ακριβώς σαράντα μέρες πριν, είχαν κάνει χρήση του δικαιώματος να ζητήσουν την αναβολή ενός παιχνιδιού τους για το πρωτάθλημα ενόψει μιας ευρωπαϊκής υποχρέωσης. Ο ΠΑΟ είχε ζητήσει την αναβολή του ματς με τον ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ του ματς με την Κηφισιά. Τα παιχνίδια θα γίνουν σήμερα.

Σε συνθήκες τελείως διαφορετικές από αυτές που υπήρχαν όταν τα ματς αναβλήθηκαν. Τον Αύγουστο ο ΠΑΟ είχε προπονητή τον Ρουί Βιτόρια και ο ΟΦΗ τον Ράσταβατς. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει στον πάγκο του τον Μπενίτεθ και στο γήπεδο θα έχει κάμποσους παίκτες που τότε δεν είχε. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει καινούργιους ποδοσφαιριστές (στις 26 Ιανουαρίου που έπρεπε να αγωνιστεί με την Κηφισιά είχαν ολοκληρωθεί και οι χειμερινές μεταγραφές του) αλλά απέναντί του θα έχει μια Κηφισιά πολύ διαφορετική από εκείνη που θα αντιμετώπιζε αν γινόταν κανονικά το ματς. Τότε η ομάδα του Λέτο έμοιαζε προβληματική – τώρα θα εμφανιστεί μετά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα μέσα στο 2026: τα κατάφερε δύσκολα με τον Λεβαδειακό, αλλά τα κατάφερε.

Κανονικά

Οι δυο περιπτώσεις έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Στην περίπτωση της αναβολής του ΠΑΟ η Λίγκα πρέπει να σκεφτεί πως για τις αναβολές (που καλώς δίνονται) πρέπει να υπάρχουν κοντινές ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων: δεν είναι σωστό μια ομάδα να δίνει ένα παιχνίδι έχοντας μια ενδεκάδα εντελώς διαφορετική από αυτή που θα είχε αν το ματς γινόταν κανονικά. Το παιχνίδι αυτό έπρεπε να γίνει πριν ή κατά τη διάρκεια της διακοπής των Χριστουγέννων: ας το θυμούνται το πράγμα του χρόνου όταν και πάλι κάποιος θα ζητήσει αναβολή για να προετοιμάσει καλύτερα ένα παιχνίδι καλοκαιρινών προκριματικών. Διδακτική είναι και η περίπτωση του Κηφισιά – ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου νομίζω πως βλέποντας τι συμβαίνει δεν θα ζητούσε την αναβολή. Εξαιτίας της ο ΠΑΟΚ δίνει τρία ματς την εβδομάδα εδώ και πέντε εβδομάδες! Μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό πρέπει να κοιτάζει αυτές τις λεπτομέρειες. Αν ο ΠΑΟΚ απόψε δεν κερδίσει τη με πολλές απουσίες Κηφισιά, ο Λουτσέσκου θα έχει τις ευθύνες του…

Σοβαρή

Πάντως η Ευρωλίγκα π.χ. στο ζήτημα των αναβολών είναι πολύ σοβαρή. Μπορεί να είναι μια διοργάνωση χωρίς μεγάλες τιμωρίες (ακόμα και για απίθανους καβγάδες όλοι τη γλιτώνουν με πρόστιμο) αλλά για τα ματς που αναβάλλονται η Ευρωλίγκα έχει έναν κανόνα που μαρτυρά πως οι διοργανωτές της σκέφτονται με βάση τη δικαιοσύνη. Τι κάνουν; Αν ένα ματς αναβληθεί απαγορεύουν να αγωνιστούν σε αυτό παίκτες που αποκτήθηκαν από τις ομάδες μετά την αναβολή του. Στο ματς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ π.χ., που είχε αναβληθεί γιατί είχε πλημμυρίσει το ΣΕΦ και θα γίνει την άλλη εβδομάδα, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τους τρεις Αμερικανούς που απέκτησε μετά την αναβολή του (δηλαδή τον Ταρίκ Τζόουνς, τον Μόρις και τον Τζόζεφ) αλλά και οι Τούρκοι δεν θα έχουν τον Νάντο Ντε Κολό που επίσης απέκτησαν τον τελευταίο μήνα.

Αίτημα

Μια και αναφέρθηκα στην Ευρωλίγκα πρέπει να πω ότι και πάλι η διοργάνωση αναστατώνεται από έναν πόλεμο. Το Μακάμπι – Χάποελ, που ήταν στο πρόγραμμα, αναβλήθηκε. Υπάρχουν παίκτες (Αμερικανοί κυρίως) που το σκέφτονται αν θα επιστρέψουν στο Ισραήλ. Χθες υπήρχε συμβούλιο για το πού θα αγωνιστούν οι δυο ομάδες αυτές στη συνέχεια καθώς είναι κομμάτι δύσκολο να δεχτούν οι υπόλοιποι να πάνε στο Ισραήλ. Η Μακάμπι θα ξαναβρεθεί στο Βελιγράδι και η Χάποελ θα συνεχίσει παίζοντας τα εντός έδρας ματς στη Σόφια. Στη δυάδα των ομάδων από το Τελ Αβίβ προστέθηκε και η ομάδα του Ντουμπάι. Μου έκανε εντύπωση πως δήλωσε πως θέλει να παίξει στο Σαράγεβο: η Ευρωλίγκα δεσμεύτηκε να εξετάσει το αίτημα. Προσωπικά πίστευα πως οι ιδιοκτήτες της θα αγόραζαν μια πόλη (όχι απλά ένα γήπεδο) για να μην έχουν σκοτούρες.

ΔΕΑΒ

Χθες είχαμε τις κλήσεις του αθλητικού δικαστή για τα ματς της προηγούμενης αγωνιστικής. Είδα ότι κλήθηκε και η ΑΕΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στον Βόλο. Περίμενα χθες ότι θα είχαμε και κάποια κλήση ή κάποια τιμωρία από τη ΔΕΑΒ. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε: ίσως κρίθηκε πως κάποια μπουκάλια που έπεσαν στο τέλος δεν είναι λόγος τιμωρίας, ίσως η ΔΕΑΒ να μην έχει δει τα σχετικά βίντεο, ίσως να μη θέλει να αποδώσει ευθύνες στην ΑΕΚ που δεν ήταν καν γηπεδούχος. Αλλά αν ο αθλητικός δικαστής τιμωρήσει την ΑΕΚ για ρίψεις αντικειμένων και δεν το κάνει η ΔEAB θα έχουμε να κάνουμε με κάτι πρωτοφανές. Από την άλλη αν τιμωρηθεί η ΑΕΚ θα έχει συμβεί επίσης κάτι σπάνιο: θα είναι η δεύτερη σερί τιμωρία της ομάδας για συμπεριφορά οπαδών εκτός έδρας στο ίδιο γήπεδο! Και θα έχει πάει και στράφι ο εντυπωσιακός λόγος που έβγαλε ο ιδιοκτήτης Μάριος Ηλιόπουλος πριν απ’ το ματς!

Μπαράζ

Είναι απολύτως φυσιολογικό στον διεθνή Τύπο να υπάρχουν του κόσμου οι απορίες για το τι θα γίνει τελικά με τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ. Το βέβαιο είναι ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο και οι συν αυτώ δεν θα βιαστούν: θα αφήσουν το πράγμα να υπάρχει ως εκκρεμότητα και θα αποφασίσουν μόνο τον τελευταίο μήνα – τουλάχιστον έτσι πιστεύω γνωρίζοντας τις πρακτικές τους. Υπάρχει ένα πολύ πρόσφατο προηγούμενο: η περίπτωση της Λεόν, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που έγινε στις ΗΠΑ πέρσι το καλοκαίρι. Η μεξικάνικη ομάδα είχε τιμωρηθεί από την ομοσπονδία της χώρας της και είχε απωλέσει το δικαίωμα συμμετοχής. Εκανε προσφυγή στα δικαστήρια. Το πράγμα τελεσίδικησε πολύ αργά: μόλις στις 6 Μαΐου. Με οριστική πια την απόφαση η FIFA διοργάνωσε ένα ματς μπαράζ ανάμεσα στην Κλαμπ Αμέρικα, που ήταν η μεξικανική ομάδα με τα καλύτερα διεθνή αποτελέσματα μετά τη Λεόν και τους Λος Αντζελες FC που ήταν η ομάδα που έχασε από τη Λεόν δύο χρόνια νωρίτερα στον τελικό του CONCACAF. Πέρασαν οι Αμερικανοί: το ματς έγινε στις 31 Μαΐου.

Αρνηση

Η FIFA θα περιμένει και τώρα. Θα ασχοληθεί με το Ιράν αν υπάρξει κάποια διεθνή τιμωρία. ‘Η αν το Ιράν αρνηθεί να πάει στις ΗΠΑ, πράγμα που μου μοιάζει αρκετά πιθανό. Αρνηση ομάδας να πάει στο Μουντιάλ είχαμε για τελευταία φορά το 1950. Κάπου εκεί έχει γυρίσει ο κόσμος…