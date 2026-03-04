Δεν είναι τυχαίο που το κινηματογραφικό αφιέρωμα «Από το βιβλίο στην οθόνη» που από αύριο και ως τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, αρχίζει με την ταινία «Φαρενάιτ 451» (Fahrenheit 451, 1966) του Φρανσουά Τριφό. Θέμα αυτής της ταινίας είναι η αγάπη για τα βιβλία, η εξαφάνιση των οποίων σημαίνει τον αφανισμό της ιστορικής μνήμης, την απουσία κάθε μελλοντικού χρονικού ορίζοντα και το βάλτωμα της κοινωνίας σ’ ένα αιώνιο παρόν-κόλαση, όπου τα πάντα θα είναι ομοιόμορφα και απολύτως ελεγχόμενα, αφού κανείς δεν θα θυμάται τίποτα. Μένοντας πιστός στις σελίδες του Ρέι Μπράντμπερι, ο Τριφό αποκλείει τα περίτεχνα εφέ, αποφεύγει τις συμβάσεις του είδους και κάνει μια εντελώς ξεχωριστή ταινία «επιστημονικής φαντασίας» με πολιτική θέση.

Κατά τη διάρκεια του πενθήμερου αφιερώματος που μάλιστα σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία ανάμεσα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας με το Ελληνικό Ιδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, θα προβληθούν συνολικά εννέα ταινίες βασισμένες σε μυθιστορήματα, όλες με τις υπογραφές μεγάλων κινηματογραφικών δημιουργών.

Ο Ορσον Γουέλς μας έδωσε τη «Δίκη» (Le proces, 1962) βασισμένη στο αριστούργημα του Φραντς Κάφκα, ο Μιχάλης Κακογιάννης την «Ερόικα» (1960) από το κλασικό έργο του Κοσμά Πολίτη. Από την επιλογή δεν λείπει ο Ζιλ Ντασέν με τη δική του μεταφορά του «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» (Celui qui doit mourir, 1958) που στηρίζεται στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, ενώ στα πιο σύγχρονα βιβλία θα δούμε πως το μυθιστόρημα της Νικόλ Pούσσου «Πες στη μορφίνη ακόμα την ψάχνω» ενέπνευσε τον Γιάννη Φάγκρα στην ομότιτλη ταινία του 2001. Ενδιαφέρον έχει και η ένταξη του «Μαχαιροβγάλτη» (2010) του Γιάννη Οικονομίδη, πίσω από τον οποίο «κρύβεται» το pulp μυθιστόρημα του Τζέιμς Μ. Κέιν «Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δυο φορές».

Μαρής και Ντιράς

Είδαμε προσφάτως τη σπουδαία ταινία «Καμιά άλλη επιλογή» του Παρκ Τσαν-γουκ, που είναι εν μέρει εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα του Ντόναλντ Γουέστλεϊκ «Το τσεκούρι». Το ίδιο μυθιστόρημα είχε εμπνεύσει τον Κώστα Γαβρά στην ταινία «Το τσεκούρι» (Le couperet, 2005) και αυτή η ταινία εντάσσεται στο αφιέρωμα. Από τον χώρο της αστυνομικής λογοτεχνίας προέρχεται και το «Εγκλημα στα παρασκήνια» του Γιάννη Μαρή που μεταφέρθηκε στο σινεμά το 1960 από τον Ντίνο Κατσουρίδη, ενώ τέλος θα παιχτεί και η ταινία «Το τραγούδι της Ινδίας» (India song, 1975) που σκηνοθέτησε σε σενάριό της η διάσημη συγγραφέας Μαργκερίτ Ντιράς.

Σε όλες τις προβολές θα υπάρξει ένας σύντομος πρόλογος παρουσίασης από ανθρώπους σχετικούς με τον χώρο του κινηματογράφου και του βιβλίου, όπως και από κάποιους έλληνες δημιουργούς όπως ο Γ. Οικονομίδης και ο Γ. Φάγκρας.