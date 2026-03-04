Η ΔΕΗ παρουσίασε το ΔΕΗ myHome Maxima, το νέο σταθερό 12μηνο οικιακό προϊόν ρεύματος, ειδικά σχεδιασμένο για νοικοκυριά με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Το προϊόν περιλαμβάνει δύο κλιμάκια κατανάλωσης και σταθερή χρέωση προμήθειας ανά κλιμάκιο, συνδυάζοντας σταθερότητα, προβλέψιμο και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας. Το ΔΕΗ myHome Maxima απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με μη τηλεμετρούμενο μετρητή και υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενδεικτικά άνω των 600 kWh/μήνα, όπως νοικοκυριά με αυξημένες καταναλώσεις που μπορεί να χρησιμοποιούν αντλίες θερμότητας ή να φορτίζουν ηλεκτρικά οχήματα.

Το ΔΕΗ myHome Maxima καλύπτει αυτές τις ανάγκες, προσφέροντας χαμηλότερη σταθερή χρέωση στο δεύτερο κλιμάκιο για 12 μήνες, καθώς αυξάνεται η κατανάλωση. Οι πελάτες που επιλέγουν το ΔΕΗ myHome Maxima κερδίζουν 6 μήνες δωρεάν συνδρομή στο Disney+, εκπτώσεις σε προϊόντα τεχνολογίας και οικιακού εξοπλισμού από τον Κωτσόβολο και κουπόνι αξίας 60 ευρώ για αγορές από efood market και επιλεγμένα σουπερμάρκετ. Με την ενεργοποίηση του προϊόντος κερδίζουν επιπλέον 30% έκπτωση στον ComfortFlex ναύλο και 2.500 Miles+Bonus μίλια από την AEGEAN, ενώ μέσω του ΔΕΗ myRewards Coupons αποκτούν πρόσβαση σε προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό και καφέ, αγορές, ψυχαγωγία, υπηρεσίες και τεχνολογία από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Βελτίωση οικονομικού κλίματος

Στις 107,7 μονάδες ανήλθε τον Φεβρουάριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ, από 105,4 μονάδες τον Ιανουάριο, με τη βελτίωση να προέρχεται από την ενίσχυση των προσδοκιών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, καθώς και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Οι έλληνες καταναλωτές, αν και παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνουν λιγότερο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ ενισχύεται και η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές. Οι ήδη έντονες αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος, όμως, πλέον οξύνονται με δραματικό τρόπο, κατόπιν των πολύ πρόσφατων επιθέσεων στο Ιράν και οι πολεμικές και άλλες εξελίξεις είναι απρόβλεπτες. Οπως αναφέρει το ΙΟΒΕ, η επίπτωσή τους στο εγχώριο οικονομικό κλίμα κατά το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί από τη χρονική και γεωγραφική έκταση της νέας παγκόσμιας κρίσης και ειδικότερα από το αν θα διαφανεί σύντομα σύγκλιση προς μια λύση.

Ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ

Ως τη «μεγαλύτερη αστική ανάπτυξη» της χώρας χαρακτήρισε την ανάπλαση της ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΔΣ του Υπερταμείου, Στέφανος Θεοδωρίδης, στην παρέμβασή του στην έκθεση Prodexpo που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι μέσα στο 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των μελετών και να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση της επένδυσης. Επιπλέον, ο Στέφανος Θεοδωρίδης εμφανίστηκε αντίθετος με την ιδέα διενέργειας δημοψηφίσματος σχετικά με την ανάπλαση της ΔΕΘ και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει στον χώρο της ΔΕΘ εμπορικό κέντρο και ξενοδοχείο, ενώ το μητροπολιτικό πάρκο θα εκτείνεται σε 120 μέτρα, σε σύνολο έκτασης 167 στρεμμάτων.

Ραβασάκια για ανασφάλιστα ΙΧ

Τα ραβασάκια με τα πρόστιμα που φτάνουν έως 1.000 ευρώ θα αρχίσει να στέλνει η ΑΑΔΕ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να «τρέξει» νέα διασταύρωση για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, δίχως να έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατικά και άλλα οχήματα, 250 ευρώ για δίκυκλα.

Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου

Σε πολυθεματικό Πολιτιστικό Κέντρο μετατρέπεται το πρώην εργοστάσιο Porcelana στη Νέα Μάκρη. Η αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου, συνολικής δαπάνης 10 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη διατήρηση και προβολή των ιδιαίτερων μορφολογικών στοιχείων του διατηρητέου κτιρίου, συνολικής επιφανείας 3.975 τ.μ., παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως εξωτερική θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, συστήματα φωτισμού.

Λίφτινγκ στη ΛΑΕΔ

Με πόρους του ΕΣΠΑ θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση του κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με την απόφαση του Νίκου Παπαθανάση, το λίφτινγκ ύψους 6 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έκδοση αρχικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, παράδοση τεχνικών μελετών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου, εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με φωτιστικά σώματα LED, σύστημα καταγραφής και επιτήρησης ενεργειακών καταναλώσεων κ.λπ., αξιοποίηση ΑΠΕ με κεντρικό ηλιοθερμικό σύστημα, με επιλεκτικούς συλλέκτες και θερμαντήρες τριπλής ενέργειας και φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και ευρύτερες παρεμβάσεις με αρχιτεκτονική σημασία, για την προστασία και την αναβάθμιση του κτιρίου.

Μέρισμα 90% από τα κέρδη του 2026

Στο 90% των καθαρών κερδών της για το 2026 έθεσε τον στόχο για τη διανομή μερίσματος η Τράπεζα Κύπρου σε ενημέρωση των επενδυτών για το στρατηγικό της πλάνο σε βάθος τριετίας. Το «καθαρό» μέρισμα αναμένεται να μείνει σταθερά στο 70% έως το 2028, όμως προβλέπεται επιπλέον μέρισμα 20% των κερδών για το 2026, που το 2027 και το 2028 θα αυξηθεί σε 30%, με το τελικό μέρισμα να φτάνει το 100% των καθαρών ετήσιων κερδών.