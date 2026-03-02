Τα Brit Awards για πρώτη φορά στην ιστορία των 49 τους χρόνων μετακόμισαν από το Λονδίνο στο Μάντσεστερ για την τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο δίνοντας στην πόλη ένα υπερθέαμα για να έχουν να θυμούνται. Χάρη στη Ροσαλία και την ξέφρενη περφόρμανς του «Berghain» με δώρο – έκπληξη την έπειτα από δεκαετίες εμφάνιση της Μπγιορκ στη σκηνή.

Κατά τα άλλα η διοργάνωση που επιβραβεύει τις εμπορικές μουσικές επιτυχίες κύλησε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναδεικνύοντας την Ολίβια Ντιν, η οποία κέρδισε σε όλες τις κατηγορίες όπου ήταν υποψήφια: καλλιτέχνης της χρονιάς, τραγούδι της χρονιάς, καλύτερος ποπ καλλιτέχνης και καλύτερο άλμπουμ για το «The Art Of Loving».

Η νεαρή Βρετανή Ντιν από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού βλέπει τις πωλήσεις του άλμπουμ της να ανεβαίνουν ενώ παραμένει στο Top 5 του Ηνωμένου Βασιλείου από την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του. Το single της «Man Ι Need» ήταν το πιο δημοφιλές τραγούδι στη Βρετανία για επτά από τις τελευταίες εννέα εβδομάδες. Και το ντουέτο της με τον Σαμ Φέντερ στο «Rein Me In» της χάρισε το Brit βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς.

Η επιτυχία του «The Art of Loving», θα επισημάνει ο «Guardian», είναι οι στίχοι των τραγουδιών που μιλάνε για χαρές και απογοητεύσεις που προκύπτουν από τις περιστασιακές σύγχρονες σχέσεις. Και η εκλεπτυσμένη μουσική της Ολίβια Ντιν η οποία συνδυάζει επιδέξια τα στυλ της bossa nova, του trip – hop, της νέο – σόουλ και της τζαζ έχει ευρεία διαγενεακή απήχηση. Κάτι που φάνηκε και στη διάκρισή της στα φετινά Grammy αποσπώντας ένα από τα «μεγάλα τέσσερα» βραβεία Grammy, το βραβείο καλύτερης νέας καλλιτέχνιδας. Το βραβείο κοινού για το διεθνές τραγούδι της χρονιάς το κέρδισαν η Ροζέ και ο Μπρούνο Μαρς για το ΑΡΤ.

Ροσαλία και Oasis

Η ευρηματική Ροσαλία με το τολμηρό και μουσικά μαξιμαλιστικό άλμπουμ της «Lux» αναδείχτηκε διεθνής καλλιτέχνης της χρονιάς και ξεπέρασε τους άλλους/ες συνυποψήφιους/ες της Τέιλορ Σουίφτ, Μπαντ Μπάνι, Σαμπρίνα Κέρπεντερ. Ενώ ο Νόελ Γκάλαχερ ανακηρύχθηκε τραγουδοποιός της χρονιάς, μετά την επανένωση των Oasis το περασμένο καλοκαίρι. Ευχαρίστησε τον αδελφό του Λίαμ και τους άλλους συνεργάτες του λέγοντας: «Αυτοί έδωσαν ζωή σε αυτά τα τραγούδια. Εγώ θα ήμουν απλώς ένας τραγουδοποιός και κανείς δεν δίνει δεκάρα για τους τραγουδοποιούς».