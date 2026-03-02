Το Μιλάνο γεμάτο από ωραίους ανθρώπους, υπέρκομψους, με τα flash να αστράφτουν εκτυφλωτικά, εκεί όπου πραγματοποιούνται όλα τα μεγάλα fashion shows.

Οι συλλογές για το φθινόπωρο-χειμώνα 2026 είναι εδώ, με την Ντέμι Μουρ να κάνει μια θεαματική εμφάνιση, έχοντας θυσιάσει τα πολύ μακριά μαλλιά της (έπειτα από παρότρυνση του έλληνα κομμωτή Δημήτρη Γιαννέτου, ο οποίος σκίζει στο Λος Αντζελες), στον οίκο Gucci ως προσκεκλημένη.

Η 52χρονη όμως Κέιτ Μος ανέβηκε στην πασαρέλα, φορώντας διαφάνειες και χειροποίητο στρινγκ από κρύσταλλα, που έγραφε Gucci. Ολοι οι σημαντικοί οίκοι έδειξαν τις κολεξιόν τους, ο Gucci όμως είναι ο κορυφαίος. Ρούχα που αξίζει να θαυμάσεις, να «μελετήσεις» με κάθε λεπτομέρεια. Οσο για να τα αγοράσεις; Μάλλον πολύ δύσκολο!