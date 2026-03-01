Πιστωτική επέκταση 3,5 δισ. ευρώ κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) μέσα στο 2025, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να διαμορφώνονται στα 37 δισ. ευρώ, με ετήσια αύξηση 10%. Σημείο καμπής ήταν το δ’ τρίμηνο, με τη διοίκηση της τράπεζας να εκτιμά ότι ο κύκλος αποκλιμάκωσης των επιτοκίων έκλεισε, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερα επιτοκιακά έσοδα στο επόμενο διάστημα.

Τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν στα 1,16 δισ. ευρώ, με το 60% (696 εκατ. ευρώ) να δίνεται στους μετόχους – τα 190 εκατ. ευρώ έχουν ήδη διανεμηθεί ως προμέρισμα σε μετρητά. Στη ΓΣ των μετόχων τον ερχόμενο Απρίλιο, η διοίκηση αναμένεται να προτείνει διανομή 300 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο ποσό (περίπου 200 εκατ. ευρώ) θα δοθεί σε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς είπε ότι θα προτείνει ενίσχυση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών κατά ακόμα 300 εκατ. ευρώ.

Η ΕΤΕ χτίζει περαιτέρω τη ρευστότητά της, μέρος της οποίας αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την εξαγορά μεριδίου σε θυγατρική ξένης ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, που θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Επιπλέον, ο Παύλος Μυλωνάς ανέπτυξε μέρος των στόχων για την επόμενη τριετία (έως τα τέλη του 2028), που έθεσαν τον πήχη για την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 17% στο τέλος της περιόδου, ενώ για την καθαρή πιστωτική επέκταση ο στόχος ορίστηκε στα 10 δισ. ευρώ.

Τέλος, ο επικεφαλής της τράπεζας ανέφερε ότι θα ξεκινήσει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η πραγματική επίπτωση εκτιμάται πως θα είναι αμελητέα.