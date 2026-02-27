Με ευθεία επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου και ονομαστική αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρώην γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχτηκε την καταδίκη των τεσσάρων στη δίκη των υποκλοπών με το κακόβουλο λογισμικό Predator.

«Η απόφαση αυτή είναι πάνω από όλα μια τεράστια ήττα της ΝΔ και της κυβέρνησης. Είναι μια ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου. Και που αξιοποίησε σκοτεινές πρακτικές που ανήκουν σε άλλες εποχές, εκθέτοντας την πατρίδα μας και το κράτος δικαίου στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει αυτόν τον αγώνα «μέχρι τέλους» για να λογοδοτήσουν όλοι, «όσο ψηλά και αν βρίσκονται, ακόμη και ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Δημητριάδη».

Παράλληλα, προανήγγελλε πως το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει στην ακροαματική διαδικασία, καθώς η προηγούμενη εξεταστική επιτροπή «κρίθηκε ότι χειραγωγήθηκε» (με βάση την κατάθεση του μάρτυρα Σταμάτη Τρίμπαλη, ο οποίος παραδέχτηκε πως υπήρχαν «προσυνεννοημένες» ερωτήσεις), ενώ θα ζητήσει και τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

«Επιλογή για τη δημοκρατία»

Ο Ανδρουλάκης περιέγραψε τη στάση του ως «μια επιλογή για τη δημοκρατία, για το κράτος δικαίου και πάνω από όλα για την πατρίδα μας, για να αποδείξουμε στην Ελλάδα του 2026 ότι η χώρα μας είναι μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα». Οπως εξήγησε ο Χρήστος Κακλαμάνης, ένας εκ των νομικών συμβούλων του Ανδρουλάκη, πλέον ανοίγει εκ νέου η διερεύνηση της υπόθεσης, σε βαθμό κακουργήματος, και για τους κατηγορουμένους και για άλλους συνεργούς τους, «μεταξύ των οποίων και για άτομα μυστικών υπηρεσιών, όπως ακούστηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο μέσα στο δικαστήριο. Αυτή είναι η απόφαση».

Απόντες από το δικαστήριο

«Την Ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και όσοι αγωνίζονται, και όχι όσοι λείπουν, όσοι καταθέτουν τα όπλα. Σήμερα φτάσαμε εδώ διότι εμείς συνεχίσαμε έναν αγώνα, έναν αγώνα που εκθέτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανδρουλάκης – και έριξε τα βέλη του και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα για την πανηγυρική του δήλωση με την ανακοίνωση της απόφασης, σχολιάζοντας πως «ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλά στη χώρα μας, αλλά με μεγαλύτερη ευκολία μπορούν να μιλήσουν όσοι, όταν είχαν την εξουσία στα χέρια τους, το σεβάστηκαν. Σε αυτή την κατηγορία δεν ανήκει ο ίδιος και έχουμε εμπειρία από το πώς προσπάθησε να ελέγξει τους αρμούς εξουσίας, κάτι που κατάφερε, απ’ ό,τι φαίνεται, με μεγαλύτερη επιτυχία εις βάρος της κοινωνίας μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης». Οταν ρωτήθηκε από «ΤΑ ΝΕΑ» για τον λόγο που θεσμικοί παράγοντες που δέχθηκαν ανάλογη επίθεση ήταν απόντες από τις αίθουσες του δικαστηρίου (η λίστα με τους αποδέκτες των μολυσμένων SMS, με αριθμούς που ταυτοποιήθηκαν από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια σειρά υπουργών, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Αδωνις Γεωργιάδης και ο Νίκος Δένδιας), ο Ανδρουλάκης σχολίασε πως «ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας δεν μπορούν να έχουν ούτε αυτοί που οργάνωσαν το παρακράτος, αλλά ούτε αυτοί που κρύφτηκαν από τον αγώνα για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη». Ο Κακλαμάνης συμπλήρωσε πως «το δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να κληθούν να καταθέσουν όλοι, είτε στρατιωτικοί είτε υπουργοί», τώρα που η υπόθεση διευρύνεται. «Πράγματα που δεν έκανε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αν και έπρεπε».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πρώτος αποκάλυψε την υπόθεση των παρακολουθήσεων το 2022, εκτός από το πεδίο της απόπειρας παρακολούθησής του με το Predator, έχει μπροστά του τη μάχη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη μη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, που επιβάλλει να ενημερωθεί για τους λόγους της τρίμηνης παρακολούθησής του από την ΕΥΠ.