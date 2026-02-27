Αναντίλεκτα. Σημαίνει «αναντίρρητα», «αδιαμφισβήτητα», αλλά στο πιο βαρύγδουπο. Τη λέξη χρησιμοποίησε στις 30 Ιουλίου του 2024 η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη για να δώσει έμφαση στη διαπίστωση ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή κρατικής υπηρεσίας ή κρατικού λειτουργού με το Predator ή άλλο λογισμικό και, κατά συνέπεια, να αρχειοθετήσει την υπόθεση. Ο πρόεδρος του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Νίκος Ασκιανάκης δεν είναι τόσο σίγουρος, εξού και μαζί με την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων στη μέγιστη ποινή, όπως πρότεινε ο εισαγγελέας Δημήτρης Παυλίδης, αποφάσισε να ανοίξει ξανά η δικογραφία για νέα αδικήματα και νέα πρόσωπα. Να τα θυμόμαστε τα ονόματα, γράφουν ιστορία, με θετικό ή αρνητικό τρόπο.

Απουσία. Τα θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων που σχετίζονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με την κυβέρνηση – υπουργοί, στρατιωτικοί, επιχειρηματίες – δεν έδειξαν να ενδιαφέρονται για την υπόθεση, κάτι για το οποίο εξέφρασε την απορία του στην αγόρευσή του και ο εισαγγελέας. Θεωρούν πράγματι άνευ σημασίας την παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής; Η αναγκάστηκαν να σωπάσουν για να μη δημιουργήσουν προβλήματα;

Δόλος. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι δεν προέβαιναν στις επισυνδέσεις των τηλεφώνων κατά λάθος, ή επειδή βαριόντουσαν, αλλά με δόλο, εξού και καταδικάστηκαν σε 126 έτη και 8 μήνες φυλακής ο καθένας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έδρασαν κατόπιν συναπόφασης με άλλους συνεργάτες, τέλεσαν τις πράξεις με «κοινό δόλο». Αναζητούνται λοιπόν οι «άλλοι συνεργάτες».

Κατασκοπεία. Ενα μεγάλο μέρος των πολιτών θεωρεί ότι η παρακολούθηση των τηλεφώνων είναι αναγκαία για την καταπολέμηση του εγκλήματος και, τι να κάνουμε, μερικές φορές εμπλέκει και αθώους, που όμως «δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν». Το μονομελές δικαστήριο, πάλι, αποφάσισε να διαβιβάσει στον εισαγγελέα τα αντίγραφα της δικογραφίας προκειμένου να ερευνηθούν νέα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η «απόπειρα κατασκοπείας».

Κράτος δικαίου. «Οι υποθέσεις που αφορούν ανοικτές πληγές στο σώμα του κράτους δικαίου, όπως οι υποκλοπές, δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία», τόνισε ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου δεν εκφράστηκαν όπως εκφράστηκαν επειδή είναι Συριζαίοι ή μισούν τον Αδωνη, αλλά επειδή άκουσαν τις μαρτυρίες, ζύγισαν τα στοιχεία, αξιολόγησαν τις ελλείψεις και συνήγαγαν συμπεράσματα. Λέμε συχνά ότι ένα από τα πιο σύντομα ανέκδοτα είναι η «ανεξάρτητη Δικαιοσύνη». Να που τα πράγματα δεν είναι τόσο απελπιστικά άσχημα.

Παρακράτος. H λέξη είναι βαριά, παραπέμπει σε εποχές που θεωρούμε ότι έχουν κλείσει. Τη χρησιμοποίησε όμως με πλήρη επίγνωση στη χθεσινή του δήλωση ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ΕΥΠ αρνείται να εκτελέσει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας με την οποία χαρακτηρίστηκε αντισυνταγματική η καθολική απαγόρευση ενημέρωσης όσων θίγονται τα δικαιώματά τους από παρακολουθήσεις. Προφανώς θα υπάρξει συνέχεια.