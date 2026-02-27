Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε τους τέσσερις κατηγορουμένους για τις υποκλοπές μέσω του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator ένοχους. Παρά τα αιτήματά τους, δεν αναγνωρίστηκε σε κανέναν κάποιο ελαφρυντικό, ενώ οι ποινές ήταν αυστηρές. Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε επίσης τη διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας στην Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες τόσο των υπό συζήτηση κατηγορουμένων όσο και άλλων προσώπων.

Η πρότασή του έγινε δεκτή από το δικαστήριο. Ετσι, η αναζήτηση της αλήθειας συνεχίζεται. Η ετυμηγορία του δικαστηρίου εκθέτει πολλούς, την κυβέρνηση, την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τη Βουλή των Ελλήνων. Το ίδιο και η απόφασή του να επιστρέψει η υπόθεση στην Εισαγγελία προκειμένου να ερευνηθούν και άλλα αδικήματα.

Η Δικαιοσύνη οφείλει να ρίξει άπλετο φως σε όσα σημεία της υπόθεσης παραμένουν στο σκοτάδι. Εχουν τεθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο πια μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν προκειμένου να προστατευθεί το κράτος δικαίου στη χώρα.

Τώρα, δεν είναι η ώρα για μικροκομματική εκμετάλλευση – αν και είναι βέβαιο πως στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση θα ακουστούν πολλά. Είναι η ώρα η δικαστική εξουσία να σταθεί στο ύψος της και να κάνει απερίσπαστη το καθήκον της. Οπως φάνηκε χθες άλλωστε, υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας.