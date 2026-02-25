Ο Παναθηναϊκός πήρε μια νίκη που την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη απέναντι στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, μία εβδομάδα μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο. Και ταυτόχρονα, πήρε και το… δώρο της ΑΕΚ, η οποία επικράτησε του Λεβαδειακού, με αποτέλεσμα οι Πράσινοι να μειώσουν την απόσταση από τους Βοιωτούς και πλέον να εμφανίζονται έως και φαβορί στην προσπάθεια που κάνουν για να μπουν στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Με το ματς στη Λιβαδειά μεταξύ των δύο ομάδων να είναι πλέον άκρως κομβικό για το ποια ομάδα θα τα καταφέρει.

Δεν… έτυχε όλο αυτό για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή η μείωση της απόστασης από τον Λεβαδειακό και δεν έχει να κάνει μόνο με μια ενδεχόμενη αγωνιστική κοιλιά που περνάει η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Οσο και αν φαίνεται/ακούγεται παράξενο για μια ομάδα που γενικά η σεζόν της έχει πάει πολύ άσχημα, ο Παναθηναϊκός του δεύτερου γύρου σε ό,τι έχει να κάνει με τα αποτελέσματα είναι μια άλλη ομάδα από αυτήν που βλέπαμε στο πρώτο μισό.

Κι ενώ στον πρώτο γύρο συγκέντρωσε συνολικά 19 βαθμούς, στον δεύτερο γύρο κι ενώ απομένουν ακόμα τέσσερα παιχνίδια (συν ένα ακόμα που έχει να δώσει με τον ΟΦΗ), ο Παναθηναϊκός έχει συγκεντρώσει 17 βαθμούς. Σίγουρα δεν είναι το ιδανικό, πλην όμως αυτή η συγκομιδή τον φέρνει σε ειδική βαθμολογία του δευτέρου γύρου πάνω από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και με τέσσερις βαθμούς λιγότερους από την ΑΕΚ που έχει συγκεντρώσει 21. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς έως το φινάλε, έχοντας και πιο ευνοϊκό πρόγραμμα στα εναπομείναντα παιχνίδια, τότε δεδομένα θα είναι εκείνος που θα πάρει την τέταρτη θέση και θα λάβει μέρος στα Play Offs, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει με Αρη, ΟΦΗ και Παναιτωλικό εντός έδρας, ενώ οι δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις του είναι στην επαρχία: στη Λιβαδειά και στην Τρίπολη. Πρόγραμμα που σίγουρα του επιτρέπει να σκέφτεται μέχρι και το πέντε στα πέντε μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Πλήγμα με Πάλμερ-Μπράουν

Τελειωμό δεν έχουν για τον Παναθηναϊκό τα προβλήματα τραυματισμών από την αρχή της σεζόν έως και σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ράφα Μπενίτεθ στο διάστημα που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να δουλέψει ποτέ με όλους τους ποδοσφαιριστές να είναι διαθέσιμοι. Και το τελευταίο πλήγμα έχει να κάνει με τον Ερικ Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος έχει υποστεί οστικό οίδημα στο τρίτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού. Που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός για τουλάχιστον έξι εβδομάδες, που είναι η πιο αισιόδοξη πρόβλεψη. Με τον Μπενίτεθ να χάνει έναν βασικό κεντρικό αμυντικό του, σε μια περίοδο που έχει καθιερώσει τους τρεις στόπερ και σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή εξέλιξη αυτή.

Ως εκ τούτου τον χάνει και από τον αυριανό επαναληπτικό απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, σε ματς που ο Πάλμερ-Μπράουν αναμενόταν να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Κάτι που σημαίνει πως είναι πολύ πιθανό να δούμε είτε τον Κάτρη, είτε τον Ερνάντεθ, με πιθανότερη τη συμμετοχή του νεαρού έλληνα αμυντικού, αφού δεν μπορεί να παίξει με δύο αριστεροπόδαρους στην τριάδα (και Τουμπά και Ερνάντεθ). Από εκεί και πέρα τα ευχάριστα ήρθαν από τον Φακούντο Πελίστρι. Ο ουρουγουανός εξτρέμ, ο οποίος απουσίαζε για έναν μήνα, έβγαλε όλη την προπόνηση και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή για τον επαναληπτικό, η οποία θα αναχωρήσει σήμερα το πρωί για το Πλζεν της Τσεχίας. Εκτός παραμένουν οι Κώτσιρας, Ντέσερς και Τσιριβέγια, ενώ το ατομικό του πρόγραμμα συνεχίζει ο Σισικό, ο οποίος είναι έτσι κι αλλιώς εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέη, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ινγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.