Η EuroLeague έκανε δεκτό το αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και τροποποίησε την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης με την Παρί για την 29η αγωνιστική.

Οι «πράσινοι» είχαν ζητήσει τη μετάθεση του τζάμπολ κατά μισή ώρα, λόγω της ταυτόχρονης διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τις δύο αναμετρήσεις.

Η διοργανώτρια αρχή ενέκρινε το αίτημα και έτσι το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ θα ξεκινήσει την Πέμπτη (26/02) στις 21:45, αντί για την αρχικά προγραμματισμένη ώρα.