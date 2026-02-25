Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες το βράδυ στο Βίγκο για τη ρεβάνς των Play off του UEFA Europa League που θα γίνει αύριο, έχοντας να διαχειριστεί μια από τις πιο δύσκολες συγκυρίες της φετινής σεζόν. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου όχι μόνο δεν είδε τα προβλήματα να μειώνονται αλλά «έχασε» και τον Τάισον, κάτι που σημαίνει ότι από τον αγώνα της Πέμπτης θα απουσιάζουν ούτε λίγο ούτε πολύ οι πέντε μεσοεπιθετικοί με τις περισσότερες συμμετοχές φέτος (Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Πέλκας, Ντεσπόντοφ), που έχουν προσφέρει συνολικά 32 γκολ και 35 ασίστ!

Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να διεκδικήσουν την ευρωπαϊκή τους συνέχεια με ένα ρόστερ αποδεκατισμένο, σε μια περίοδο όπου οι αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη διαδέχονται η μία την άλλη χωρίς ανάσα. Ο Φεβρουάριος εξελίχθηκε σε μήνα έντονης πίεσης, δοκιμάζοντας αντοχές, βάθος και ψυχολογία.

Το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ δεν περιορίζεται στον αριθμό των απουσιών, αλλά αγγίζει την ίδια την αγωνιστική του ισορροπία. Πρόκειται για ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, των οποίων η απουσία άλλαξε δεδομένα σε κρίσιμα σημεία της σεζόν. Η αφετηρία αυτής της αλυσίδας απωλειών εντοπίζεται στις Σέρρες, με τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Εκτοτε, σχεδόν κάθε αγώνας άφηνε και ένα νέο «σημάδι». Στον ημιτελικό Κυπέλλου στη Λεωφόρο τέθηκε εκτός ο Δημήτρης Χατσίδης, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον Αρη ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ενώ ακολούθησαν οι τραυματισμοί των Δημήτρη Πέλκα και Σουαλιό Μεϊτέ.

Στο πρώτο παιχνίδι με τη Θέλτα χάθηκε ο Ντέγιαν Λόβρεν, στη Λάρισα ο Γίρι Παβλένκα, ενώ ο Τάισον έμεινε επίσης εκτός μάχης. Σε όλα αυτά προστίθεται η τιμωρία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ο αποκλεισμός του Λούκα Ιβανούσετς από την ευρωπαϊκή λίστα.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Γκρεγκ Τέιλορ, παρά τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν τις τελευταίες ημέρες. Ο σκωτσέζος αριστερός μπακ είχε αγωνιστεί περίπου 70 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι με τη Θέλτα και η κατάστασή του αξιολογείται καθημερινά. Η παρουσία του στην αποστολή δείχνει τη διάθεση να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα και στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Για τον λόγο αυτόν, κλήθηκε για πρώτη φορά στην ανδρική ομάδα ο 18χρονος Μπέντρι Ντούνγκα. Γεννημένος το 2007, με καταγωγή από τη Ροδόπολη Σερρών, ο Ντούνγκα βρίσκεται στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ από το 2016, όταν και σε ηλικία εννιά ετών ξεχώρισε, εντάχθηκε στους ασπρόμαυρους και άρχισε να δείχνει το ταλέντο του που τον έφερε να ανεβαίνει τις ηλικιακές βαθμίδες και να παραμένει παρά τον έντονο ανταγωνισμό. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά τόσο ως μπακ όσο και ως εξτρέμ και μετρά φέτος 20 συμμετοχές κυρίως με την Κ19 του Δικεφάλου. Μάλιστα, στις 14 Φεβρουαρίου πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ Β απέναντι στην Καβάλα στη Super League 2. Ο Ντούνγκα είναι μέλος και των εθνικών ομάδων έχοντας φτάσει μέχρι και την Εθνική νέων.

Η παρουσία του στην αποστολή της πρώτης ομάδας έρχεται ως απάντηση στην έλλειψη λύσεων στην αριστερή πτέρυγα, αλλά και ως μια μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετρά 20 συμμετοχές, ένα γκολ κι επτά ασίστ σε 1.510 αγωνιστικά λεπτά.

Με εννέα συνολικά απουσίες, το μέγεθος της πρόκλησης είναι ξεκάθαρο για τον Ράζβαν Λουτσέσκου, που καλείται να πάρει το μέγιστο από ένα περιορισμένο ρόστερ σε ένα παιχνίδι που κρίνει πολλά για τη σεζόν 2025-2026.

Την ίδια στιγμή, η Θέλτα προέρχεται από θετικό αποτέλεσμα στη La Liga και έχει το πλεονέκτημα της ξεκούρασης. Το έργο του ΠΑΟΚ μοιάζει ανηφορικό, όμως σε τέτοιες ευρωπαϊκές βραδιές ο χαρακτήρας και η υπέρβαση συχνά μετρούν περισσότερο από τους αριθμούς. Οι ασπρόμαυροι θα προπονηθούν απόψε στις 19.00 (ώρα Ελλάδας) στο «Μπαλαΐδος», ενώ μια ώρα νωρίτερα θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου.