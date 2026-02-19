Σε κλίμα βαθιάς οδύνης για την οικογένεια του ΠΑΟΚ διεξήχθη η αναμέτρηση με τη Θέλτα, μετά τον χαμό των επτά φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, ταξιδεύοντας για τη Λιόν.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα στην Τούμπα, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μαζί με τον Θόδωρο Θεοδωρίδη, τον Ζόραν Λάκοβιτς και τον Μάκη Γκαγκάτση, κατέθεσαν στεφάνια έξω από τη Θύρα 1, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα.

Αντίστοιχα, οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό τιμ και εκπρόσωποι της διοίκησης του συλλόγου από τη Γαλικία προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση μνήμης, αφήνοντας στεφάνι και λουλούδια πριν από τη σέντρα, τιμώντας τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς.