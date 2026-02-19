Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στην Τούμπα το απόγευμα της Πέμπτης (19/2), λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα για τα playoffs του UEFA Europa League.

Στο γήπεδο βρέθηκαν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, καθώς και ο γενικός γραμματέας της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, Θεόδωρος Θεοδωρίδης.

Πριν από τη σέντρα του αγώνα, οι τρεις άνδρες προχώρησαν σε μια συμβολική και βαθιά συγκινητική κίνηση, αποτίοντας φόρο τιμής στα επτά «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στις 27 Ιανουαρίου στην Τιμισοάρα. Κατέθεσαν λουλούδια στο μνημείο, εκφράζοντας έμπρακτα τον σεβασμό και τη στήριξή τους προς την οικογένεια του συλλόγου.

Η παρουσία του προέδρου της UEFA στη συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε και αυτόν τον ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς επιθυμούσε να τιμήσει προσωπικά τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Παράλληλα, και η Θέλτα στάθηκε στο πλευρό του ΠΑΟΚ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της προς τη διοίκηση του «Δικεφάλου» και ζητώντας οι ποδοσφαιριστές της να αφήσουν λουλούδια στη Θύρα 4 πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, σε μια ένδειξη σεβασμού και αλληλεγγύης.