Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην 22η αγωνιστική, ο χάρτης της κορυφής στη Stoiximan Super League αλλάζει μορφή. Η ισοπαλία του ΠΑΟΚ στη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ Novibet (1-1) κόστισε στον «Δικέφαλο» δύο πολύτιμους βαθμούς, δίνοντας το δικαίωμα στους ανταγωνιστές του να πάρουν το πάνω χέρι στην κούρσα του τίτλου.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την έδρα του το Σάββατο, επικρατώντας 2-0 του Παναιτωλικού, αποτέλεσμα που τον έφερε προσωρινά στην πρώτη θέση της κατάταξης. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αυτή τη στιγμή ένα παιχνίδι περισσότερο από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

Πλέον, τα βλέμματα στρέφονται στην Allwyn Arena, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό. Με νίκη, η «Ένωση» θα αποσπαστεί μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω της τους συνδιεκδικητές της. Καθώς η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πλησιάζει στο τέλος της, το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών αναμένεται να καθορίσει τις ισορροπίες με τις οποίες οι ομάδες θα μπουν στην τελική ευθεία των playoffs.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των τριών μονομάχων του τίτλου μέχρι και το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Ολυμπιακός – 50 βαθμοί

01/03 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ Novibet

ΑΕΚ – 49 βαθμοί

22/02 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

01/03 Βόλος – ΑΕΚ

07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά

ΠΑΟΚ – 47 βαθμοί

01/03 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

04/03 Κηφισιά – ΠΑΟΚ (εξ αναβολής)

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League