Και να θες ν’ αγιάσεις δεν σ’ αφήνει η UEFA. Η απόφασή της να αποκλείσει «προληπτικά» έναν ποδοσφαιριστή για μία αγωνιστική ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί αν είναι ένοχος για ρατσιστική συμπεριφορά, αποτελεί πρωτοφανές περιστατικό και δημιουργεί δεδικασμένο, ανοίγοντας ουσιαστικά τον ασκό του Αιόλου για παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον. Η μεροληψία που έδειξε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία απέναντι στην Μπενφίκα βάζει σε δεύτερες σκέψεις όσους παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τα τεκταινόμενα στο ποδόσφαιρο της Γηραιάς Ηπείρου.

Στις 11 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε ανακωχή στον πόλεμο που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την UEFA με αφορμή την πρωτοβουλία του ισπανικού κλαμπ να δημιουργηθεί η ευρωπαϊκή Σούπερ Λιγκ. Το τι συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών πίσω από τις κλειστές πόρτες ίσως να μην το μάθουμε ποτέ.

Εξι ημέρες αργότερα διεξάγεται το παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ με τη γνωστή ιστορία των Πρεστιάνι – Βινίσιους. Από εκείνη την ημέρα μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας υπήρχαν πληροφορίες που μάλιστα ανακινήθηκαν μέσω λογαριασμών των social media που εκφράζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης, πως η Βασίλισσα πιέζει ώστε να μην αγωνιστεί ο Αργεντινός στο Μπερναμπέου.

Λίγες ώρες αργότερα η UEFA ανακοίνωσε την «προληπτική τιμωρία» του παίκτη επικαλούμενη το άρθρο 14 του Πειθαρχικού Κώδικα για να εφαρμόσει αυτό που στη νομική ορολογία είναι γνωστό ως prima facie, δηλαδή «πρώτη ματιά», κι ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ουσιαστικά θεώρησε πως υπάρχουν αρκετά επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος του Πρεστιάνι προεξοφλώντας την καταδίκη του, ενώ ταυτόχρονα απέρριψε τις αιτιάσεις της άλλης πλευράς. Η Μπενφίκα από την πλευρά της είχε ζητήσει από την UEFA να τιμωρηθεί ο Φέδε Βαρβέρδε για τη γροθιά που έριξε στον Σουηδό Νταλ κατά τη διεκδίκηση της μπάλας. Η εικόνα που έχει κάνει τον γύρο του κόσμου είναι ξεκάθαρη. Ο Ουρουγουανός θυμίζει Μοχάμεντ Αλι στη «Βροντή της Ζούγκλας», αλλά η ευρωπαϊκή ομοσπονδία απέρριψε την προσφυγή των Αετών.

Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι τα ομοφοβικά σχόλια δεν κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο με τα ρατσιστικά. Ο Εμπαπέ φαίνεται σε αρκετά βίντεο να αποκαλεί «π…» τον Πρεστιάνι, ενώ ο τελευταίος έχει πει πως με τον ίδιο τρόπο αποκάλεσε τον Βινίσιους και όχι «μαϊμού» όπως υποστηρίζει ο Βραζιλιάνος.

Εχει δίκιο λοιπόν να διαμαρτύρεται η Μπενφίκα και να θεωρεί πως έχει πέσει θύμα μεροληψίας από την UEFA, απειλώντας θεούς και δαίμονες με μηνύσεις. Αν στο τέλος της ημέρας η UEFA ρίξει στα μαλακά τον Πρεστιάνι με μία ή δύο αγωνιστικές αποκλεισμό αντί δέκα που προβλέπουν οι κανονισμοί για ρατσιστική επίθεση, τότε σίγουρα θα έχει φορέσει τον μανδύα του Πόντιου Πιλάτου αφού προηγουμένως έχει ευνοήσει την άσωτη Ρεάλ Μαδρίτης που επέστρεψε μεταμελημένη στην οικογένεια.