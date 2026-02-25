Ο καβγάς του Αδωνη Γεωργιάδη με γιατρούς και νοσηλευτές στη Νίκαια ποιους ευνοεί πραγματικά; Γιατί την κυβέρνηση, που πριν από λίγα χρόνια ζητούσε από τους πολίτες να χειροκροτήσουν από τα μπαλκόνια τους αυτούς που σήμερα χαρακτηρίζονται υποτιμητικά «κομμουνιστές» και «αριστεροί» επειδή διαμαρτύρονται, σίγουρα όχι. Γενικά, στο κοινό που απευθύνεται, προφανώς κάτι κάνει σωστά ο υπουργός Υγείας – και μαζί με αυτόν, «ποτίζεται» και το κόμμα του. Προφανώς έχει δίκιο στο ότι κανείς δεν μπορεί ούτε να του απαγορεύει την είσοδο σε νοσοκομείο ούτε να τον απειλεί. Ομως υπάρχει απόσταση μεταξύ των δικαιωμάτων ενός υπουργού Υγείας και στις πολιτικές ταυτίσεις που επιχείρησε ο Γεωργιάδης.

Βολές εντός

Φαίνεται πως υπάρχουν και κάποιοι μέσα στη ΝΔ που έχουν συνειδητοποιήσει πως οι ακρότητες κάποια στιγμή κουράζουν, πως τα οφέλη τους είναι μάλλον μικρά μπροστά στη μακροχρόνια ζημιά που προκαλεί ο ιδεολογικός χρωματισμός της όποιας διαμαρτυρίας: «Δεν είναι ανάγκη να ονοματίζεις, είναι της τάδε πολιτικής χροιάς ή όχι», σχολίασε ο Νικήτας Κακλαμάνης στο in.gr, σημειώνοντας πως όταν ο ίδιος βρισκόταν στην αντίστοιχη θέση, τέτοια περιστατικά δεν υπήρχαν. «Αν είχε μείνει στο “δεν μπορείτε να απαγορεύσετε σε έναν υπουργό να μπαίνει στον χώρο ευθύνης της δουλειάς του”, θα είχε όλα τα δίκια με το μέρος του», επεσήμανε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Κοινά πορίσματα

Δύο κόμματα κατάφεραν και κατέθεσαν κοινό πόρισμα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Το γεγονός πως δεν επιτεύχθηκε κάτι αντίστοιχο με το ΠΑΣΟΚ, σε αυτή τη φάση που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται σε φάση διεύρυνσης, δείχνει και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν Κουμουνδούρου και Πατησίων το άνοιγμα που επιδιώκεται. Και παράλληλα επιβεβαιώνει πως ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των πρώην συντρόφων συνεχίζεται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Που ενδεχομένως, πάλι σε επίπεδο βουλευτών, τους δίνει ένα διαπραγματευτικό χαρτί παραπάνω, το οποίο χρειάζονται με όποιον και αν επιλέξουν να συνομιλήσουν.

Εξτρα προτάσεις

Το ΠΑΣΟΚ, έχοντας ξεκινήσει τον προσυνεδριακό του διάλογο, ανήρτησε στην ιστοσελίδα digitalsociety.gr το καταστατικό, βασικά σημεία του προγράμματος, αλλά και το κείμενο της διακήρυξης, προς διαβούλευση. Τα διάβασαν στην πλατεία Κοτζιά και διαπίστωσαν πως στο πρόγραμμα δεν υπάρχει λέξη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ετσι, επικοινώνησαν με τον επικεφαλής προγράμματος, τον Λευτέρη Καρχιμάκη, και έπειτα έστειλαν μια δέσμη 11 προτάσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση, στην οποία περιλαμβάνεται η μεταφορά πόρων παράλληλα με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κράτος στους δήμους και τις περιφέρειες. Ολα σε συντροφικό κλίμα, αλλά με την υποσημείωση που ίπταται στον αέρα – «ξεχάσατε να μας ρωτήσετε».

Απορία

Πόσο επηρεάζει το εσωτερικό της ΝΔ η φημολογία για ανασχηματισμό;