Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού των Ηνωμένων Πολιτειών για την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της ναυπηγικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας εντάσσεται η συμφωνία που θα υπογραφεί σήμερα Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026, στην Ουάσιγκτον, μεταξύ της ΟΝΕΧ Shipyards and Technologies, η οποία έχει στον έλεγχό της τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και της Σύρου και της νοτιοκορεατικής Hanwha Power Systems.

Η συμφωνία αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά πολεμικά πλοία αμερικανικού ενδιαφέροντος (κορβέτες και φρεγάτες), που θα κατασκευάζονται στις ΗΠΑ αλλά και στην Ελλάδα. Ο δεύτερος άξονας, επίσης σημαντικός, δεδομένων και των γεωπολιτικών συνθηκών, αφορά εμπορικά πλοία για μεταφορά ενεργειακών προϊόντων. Μάλιστα εξετάζεται η προοπτική ανάληψης ναυπηγικού έργου μικρότερης χωρητικότητας και στις ελληνικές εγκαταστάσεις της ΟΝΕΧ.

Στην υπογραφή της συμφωνίας παρόντες θα είναι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και o υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.Η παρουσία της ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στην αμερικανική πρωτεύουσα αναδεικνύει το ειδικό βάρος της επένδυσης για τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας.

Η συμφωνία που θα υπογραφεί σήμερα καταδεικνύει τη μεγαλύτερη εικόνα της αμυντικής και βιομηχανικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, με τα ναυπηγεία να αποκτούν σημαντικό ρόλο ως πεδίο παραγωγής και στρατηγικών συμπράξεων και θα αποτελέσει την αρχή σειράς εξελίξεων, με την ΟΝΕΧ να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας.