Εντονες αντιδράσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχει προκαλέσει η βροχή προστίμων που φθάνουν έως και 500 ευρώ για εκπρόθεσμες δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος. Η Διαρκής Επιτροπή για την αρωγή της φορολογικής πολιτικής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζητεί να μπει φρένο στα υπέρμετρα πρόστιμα σε περιπτώσεις μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ.

Παράλληλα βάζει στο τραπέζι θέμα επανεξέτασης και διόρθωσης του μέτρου καθώς όταν μια δήλωση δεν δημιουργεί φορολογική υποχρέωση, η επιβολή υψηλών προστίμων για καθυστέρηση δεν υπηρετεί ούτε τη φορολογική συμμόρφωση ούτε το δημόσιο συμφέρον. Η επίμαχη διάταξη προβλέπει την επιβολή προστίμων 250 ή 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία τήρησης βιβλίων για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ακόμη και όταν αυτές είναι μηδενικές ή πιστωτικές. Σύμφωνα με την Επιτροπή η αλλαγή αυτή αποτελεί αισθητή επιβάρυνση σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, όπου προβλέπονταν πρόστιμα 100 ευρώ ή ακόμη και μηδενικές κυρώσεις σε περιπτώσεις χωρίς φορολογική οφειλή. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατέθεσε υπόμνημα προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον διοικητή της ΑΑΔΕ με το οποίο προτείνεται νομοθετική παρέμβαση που θα αποκαθιστά την αναλογικότητα των προστίμων στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ανησυχούν για τον ανταγωνισμό

Η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Τσεχία, η Εσθονία και η Λετονία προειδοποίησαν κατά της χαλάρωσης των κανόνων συγχωνεύσεων της ΕΕ, επειδή εταιρείες τους ανησυχούν για τον ανταγωνισμό εκτός ΕΕ σύμφωνα με το Reuters. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως η αρχή επιβολής της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού του μπλοκ, αναδιαμορφώνει κανόνες συγχωνεύσεων που χρονολογούνται από το 2004 και στοχεύει να δημοσιοποιήσει σχετικές προτάσεις τον Απρίλιο. Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι πανευρωπαϊκές συγχωνεύσεις, δήλωσαν πηγές στο Reuters. Οι πέντε χώρες θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται να χαλαρώσει τους κανόνες συγχωνεύσεων της ΕΕ για να δημιουργήσει ευρωπαίους πρωταθλητές, επειδή οι υπάρχοντες κανόνες ήδη το επιτρέπουν αυτό, όπου τα οικονομικά στοιχεία το υποστηρίζουν.

Αναζητούν αξιολογήσεις!

Οι εταιρείες ανάπτυξης κέντρων δεδομένων αναζητούν αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας για τις ίδιες, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες πηγές κεφαλαίου ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι οίκοι S&P, Moody’s, Fitch και Kroll Bond Rating Agency έχουν επεκτείνει τους τελευταίους μήνες την κάλυψή τους ακόμα και σε έργα κέντρων δεδομένων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να τα εκχωρούν δάνεια για αυτά σε ευρύτερη βάση θεσμικών επενδυτών σύμφωνα με τους «Financial Times». Η ύπαρξη υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης από τέτοιες εταιρείες είναι ιδιαίτερα σημαντική για αυτά τα μεγάλα κέντρα δεδομένων. Για να βάλουν σε αυτά χρήματα νέες κατηγορίες επενδυτών, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, θα πρέπει να υπάρχουν υψηλές αξιολογήσεις από τους τρεις μεγάλους οργανισμούς.

Ελβετικό κλειδί στις μετοχές

Την ανάπτυξη ενός νέου, αναβαθμισμένου μοντέλου διασυνοριακής πρόσβασης στην ελληνική αγορά μετοχών ανακοίνωσαν η Πειραιώς και η ελβετική SIX (η εταιρεία που «τρέχει» το Χρηματιστήριο της Ζυρίχης). Με το νέο μοντέλο, στόχος είναι οι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές να αποκτήσουν μετασυναλλακτική πρόσβαση σε ελληνικές μετοχές, με αποτέλεσμα την προσέλκυση νέων κεφαλαίων στις ελληνικές εταιρείες. «Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ενισχύουμε την προσβασιμότητα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την ελληνική αγορά μετοχών, εφαρμόζοντας ένα άρτιο, διαφανές και λειτουργικά υψηλής αξιοπιστίας μοντέλο άμεσης πρόσβασης» δήλωσε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

Ετοιμάζει βαλίτσες για ΗΠΑ

Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει αύριο Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος, έπειτα από πρόσκληση της πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε ένα ταξίδι με έντονο οικονομικό και στρατηγικό χαρακτήρα. Στόχος της επίσκεψης είναι η παρουσία του έλληνα υπουργού στην τελετή υπογραφής συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας ONEX και του νοτιοκορεατικού ομίλου Hanwha για την κατασκευή αμερικανικών πλοίων σε ναυπηγεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Νέα «ζωή» για το Ξενία Βυτίνας

Στην αξιοποίηση ενός ακόμα ιστορικού ξενοδοχείου, του Ξενία Βυτίνας στην Αρκαδία, προχωρά η ΕΤΑΔ. Μέσω ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού (e-auction), ξεκινά τη διαδικασία για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του ξενοδοχείου για 40 έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 10 έτη. Το ακίνητο έχει έκταση 36.638 τ.μ., εντός του οποίου υπάρχει ξενοδοχείο συνολικής επιφάνειας 1.315,93 τ.μ., το οποίο δεν λειτουργεί, δυναμικότητας 20 δίκλινων δωματίων. Το Ξενία Βυτίνας κατασκευάστηκε το 1961 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Μπίτσιου και το 2008 χαρακτηρίστηκε μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων.