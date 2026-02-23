Το έργο «Ο κόκκινος κύκλος» (1939) του Βασίλι Καντίνσκι θα πρωταγωνιστήσει στη βραδινή δημοπρασία τέχνης 20ού/21ου αιώνα του οίκου Christie’s στο Λονδίνο στις 5 Μαρτίου. Η ανώτατη εκτίμηση για το ζωγραφικό έργο διαστάσεων 89Χ116 εκ. έχει οριστεί στα 21,3 εκατ. δολάρια. «Ο “Κόκκινος κύκλος” θεωρείται ένα από τα κομβικά έργα της παρισινής περιόδου του Καντίνσκι: ένα δυναμικό και μεγάλης κλίμακας έργο της διαχρονικής του αφοσίωσης στην αφαίρεση, τον πειραματισμό και τη συναισθηματική δύναμη του χρώματος και της μορφής» δήλωσε ο αντιπρόεδρος του τμήματος τέχνης 20ού/21ου αιώνα του οίκου Christie’s, Κιθ Τζιλ. Το έργο που φιλοτεχνήθηκε όταν ο Καντίνσκι ζούσε στο Παρίσι με τη σύζυγό του Νίνα, προς το τέλος της καριέρας του, θέλοντας να ξεφύγει από τη διαρκώς αυξανόμενη εχθρότητα του ναζιστικού καθεστώτος, παρέμεινε στην προσωπική συλλογή του έως τον θάνατό του το 1944. Την τελευταία φορά που άλλαξε χέρια ήταν το 2018, από τον οίκο Sotheby’s της Νέας Υόρκης, έναντι 20,6 εκατ. δολαρίων.

«Βασιλιάς και Βασίλισσα» για πρώτη φορά στο σφυρί

Δεν είναι όμως μόνο ο «Κόκκινος κύκλος» του Καντίνσκι – το έργο με τον έντονο κόκκινο κύκλο, τοποθετημένο ανάμεσα σε παιγνιώδεις βιομορφικές μορφές και γεωμετρικά σχήματα – που προσελκύει το ενδιαφέρον των συλλεκτών στη μεγάλη δημοπρασία της 5ης Μαρτίου. Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για τη γλυπτική σύνθεση του Χένρι Μουρ «Βασιλιάς και Βασίλισσα» (1952-53) που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε δημοπρασία. Το μπρούντζινο έργο, ύψους περίπου 163 εκ., έχει ανώτατη εκτίμηση 20,5 εκατ. δολάρια και χαρακτηρίζεται από τους Christie’s «το πιο συναρπαστικό γλυπτό που έχει βγει στην αγορά». Πρόκειται για το πρώτο από μια σειρά τεσσάρων που χυτεύτηκαν και το μοναδικό που παραμένει σε ιδιωτικά χέρια, καθώς τα υπόλοιπα βρίσκονται σε μεγάλα μουσεία της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Να σημειωθεί ότι το ρεκόρ δημοπρασίας για έργο του Μουρ σημειώθηκε το 2016 και αφορά μια ανακεκλιμένη μορφή που φιλοτέχνησε το 1951 και η οποία πουλήθηκε προς 32,7 εκατ. δολάρια.