Το βράδυ της περασμένης Κυριακής, οι εγκαταστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς 260 έδειχναν να πάλλονται σε δύο διαφορετικούς ρυθμούς. Εξω, στον δρόμο, συνθήματα, πανό και σημαίες υψώνονταν σε διαδήλωση αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνης κι εναντίον του Ισραήλ, με τις φωνές να αντηχούν πεισματικά μέσα στη βουή της λεωφόρου.

Λίγα μέτρα πιο μέσα, πίσω από τις πόρτες του κτιρίου Δ, τα φώτα άναβαν, τα μικρόφωνα δοκιμάζονταν και η σκηνή ετοιμαζόταν να υποδεχτεί τον τελικό του «Sing for Greece 2026», του διαγωνιστικού σόου της ΕΡΤ που θα αναδείκνυε τον φετινό εκπρόσωπο της χώρας μας στη Γιουροβίζιον.

Οσο οι σελέμπριτις φωτογραφίζονταν στο τιρκουάζ χαλί κι έκαναν δηλώσεις στις κάμερες, τα στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης έπαιρναν θέση στις κερκίδες του θεάτρου, μαζί με τα μέλη των φαν κλαμπ του διαγωνισμού, τους δημοσιογράφους και τους υπόλοιπους καλεσμένους της βραδιάς.

Κάποιοι έφερναν μαζί τους ελληνικά σημαιάκια που τα κουνούσαν στον ρυθμό των τραγουδιών που είχαν διαγωνιστεί περασμένες χρονιές στο κορυφαίο μουσικό σόου της Ευρώπης ενώ άλλοι επιδείκνυαν τα αυτοσχέδια πλακάτ που είχαν ετοιμάσει για τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, οι οποίοι συμμετείχαν στον τελικό.

Με το ρολόι να πλησιάζει τις 9 το βράδυ, ο floor manager ανέλαβε να εξηγήσει από μικροφώνου την εμπλοκή του κοινού στην εκκίνηση της μετάδοσης. Ζήτησε από όλους να σηκωθούν και ν’ αρχίσουν να χορεύουν μόλις οι τραγουδιστές θα εμφανίζονταν στη σκηνή μαζί με τους χορευτές, ώστε στην κάμερα να φαίνεται ότι ξεκινάει ένα πάρτι. Λίγες στιγμές αργότερα, έκαναν την εμφάνισή τους οι τρεις παρουσιαστές του τελικού, οι Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά που με τη σειρά τους υποδέχτηκαν τους θεατές στο σόου, ζητώντας κι αυτοί με τη σειρά τους τη ζωηρή εμψύχωσή τους και κερδίζοντας ένα θερμό χειροκρότημα. Μαζί τους, βγήκε στη σκηνή και η Κλαυδία, η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Γιουροβίζιον, με την οποία θα ξεκινούσε η βραδιά και ανταπέδωσε τις επευφημίες των θαυμαστών της, στέλνοντάς τους καρδιές.

Η ΕΝΑΡΞΗ. Η αντίστροφη μέτρηση που άρχισε να δίνεται από τον floor manager, έκανε τους πάντες, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, να πάρουν τις θέσεις τους και το σήμα αρχής πυροδότησε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα για ξεκινήσει η μετάδοση δυναμικά. Η εντυπωσιακή έναρξη που είχε σχεδιάσει ο Φωκάς Ευαγγελινός με την Κλαυδία να ερμηνεύει μεγάλες γιουροβιζιονικές επιτυχίες συνοδεία μιας κιθάρας κι αργότερα τους 14 τραγουδιστές να πλημμυρίζουν τη σκηνή και να λικνίζονται στον ρυθμό των ίδιων κομματιών, συμπαρέσυρε τους θεατές στις κερκίδες, οι οποίοι άρχισαν να ζητωκραυγάζουν μόλις αντίκρισαν την Κατερίνα Βρανά να υψώνεται στον αέρα από πέντε χορευτές, ένα αίτημά της από τον πρώτο ημιτελικό του «Sing for Greece 2026». Οταν τα πνεύματα ηρέμησαν και οι παρουσιαστές πήραν τον λόγο για να εξηγήσουν στους τηλεθεατές τα διαδικαστικά της βραδιάς, όλοι έδειχναν να ανυπομονούν για το διαδικαστικό μέρος που θα ακολουθούσε.

Αν και οι εμφανίσεις των 14 τραγουδιστών ήταν ήδη γνωστές από τους δύο ημιτελικούς, αυτό δεν απέτρεψε τους θεατές από το να τους επευφημεί όταν έβγαιναν στη σκηνή κι άρχιζαν να ερμηνεύουν το κομμάτι τους. Αλλους περισσότερο, όπως τον Ακύλα που στο άκουσμα του ονόματός του πάθαιναν σχεδόν υστερία ή τη Μαρσό που μετέδωσε λίγο από το πάθος της, τον Zaf που άκουσε το όνομά του από τα χείλη των πιο νεαρών της κερκίδας, την Ευαγγελία που ξεσήκωσε με τον χορό της και τον Good Job Nicky που καταχειροκροτήθηκε.

Σημασία είχε πάντα το σόου, το οποίο όταν ήταν δυνατό, με το μεγάλο video wall να εναλλάσσει εικόνες, τα φώτα να τρεμοπαίζουν, ενίοτε τα βεγγαλικά να σκάνε, τους χορευτές να μπαινοβγαίνουν στη σκηνή πλαισιώνοντας τους τραγουδιστές, άφηνε καλύτερες εντυπώσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια η σκηνική παρουσία δεν ήταν αρκετή για να κρύψει τις φωνητικές αστοχίες των διαγωνιζομένων, οι οποίες σχολιάζονταν στα πηγαδάκια των κερκίδων. Ευτυχώς ο ήχος ήταν βελτιωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες βραδιές, αλλά αυτό μάλλον ήταν πρόσκαιρο, αφού κάποιοι από τους υποψηφίους διαμαρτύρονταν ότι δεν άκουγαν καλά τη μουσική όσο τραγουδούσαν.

Οι πιο φανατικοί από το κοινό ακολουθούσαν τους τραγουδιστές με τους στίχους, τραβούσαν διαρκώς βίντεο ή φωτογραφίες από όσα εκτυλίσσονταν ζωντανά στο θέατρο και τα δημοσίευαν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας έτσι ένα βροντερό ψηφιακό «παρών» στη μεγάλη γιορτή που είχε στηθεί για την περίσταση, κυρίως στο Χ. Οσοι τραγουδιστές τελείωναν την εμφάνισή τους και κάθονταν στα σκαμπό του green room ενθάρρυναν όσους πατούσαν τη σκηνή στη συνέχεια, σιγοψιθύριζαν τους στίχους των άλλων κομματιών, χειροκροτούσαν και κουνιόνταν στον ρυθμό.

Εκεί βέβαια που ξεσηκώθηκαν όλοι ήταν στο σόου του Χρήστου Μάστορα κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων. Οι γρήγορες εναλλαγές των τραγουδιών του μαζί με το πληθωρικό θέαμα στη σκηνή, συνοδεία χορευτών, κέρδισαν το κοινό.

ΤΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. Στα διαλείμματα της βραδιάς, οι παρουσιαστές αποσύρονταν στα καμαρίνια τους, οι μεγάλες οθόνες στον χώρο άρχισαν να παίζουν τα βιντεοκλίπ των πιο γνωστών ελληνικών συμμετοχών στη Γιουροβίζιον κι ο floor manager έδινε οδηγίες για τη συνέχεια στα μέλη της παραγωγής αλλά και στους θεατές να χειροκροτούν, να φωνάζουν «σαν να πονάτε», όπως τόνιζε και να σηκώνονται από τις θέσεις τους όταν το απαιτούν οι λήψεις των καμερών. Αυτές οι σύντομες ανάσες από τη ζωντανή μετάδοση έδιναν στο κοινό την ευκαιρία να σχολιάσουν όσα είχαν αντικρίσει και στους πιο δραστήριους να προσεγγίσουν τη σκηνή για να βγάλουν φωτογραφίες με τους αγαπημένους τους τραγουδιστές.

Οι δημοσιογράφοι έσπευδαν για μια δήλωση στα πεταχτά από τους καλεσμένους των πρώτων σειρών όπως η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία καθόταν δίπλα στον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο, απολαμβάνοντας το σόου αλλά και την προσοχή του κοινού. Οι δε διαγωνιζόμενοι έσπευδαν στα παρασκήνια για να τσιμπήσουν κάτι ή να ξεδιψάσουν κι όταν επέστρεφαν με το σήμα του floor manager έγνεφαν στους συνεργάτες τους στην κερκίδα ή στους δικούς τους ανθρώπους. Ο πιο ζωηρός ήταν ο Good Job Nicky, ο οποίος χαιρετούσε διαρκώς από μακριά, έκανε νοήματα κι ήταν υπερκινητικός, δείχνοντας να είναι πραγματικά ευδιάθετος.

Εκείνος που έκλεβε διαρκώς ωστόσο τις εντυπώσεις ήταν ο Ακύλας. Το κοινό φώναζε διαρκώς το ονόμά του κι εκείνος αντιδρούσε θετικά σε αυτήν την αλληλεπίδραση μαζί τους. Η φρενίτιδα γύρω από το πρόσωπό του κορυφώθηκε κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της βραδιάς. Ηταν ξεκάθαρα ο αγαπημένος της κερκίδας αφού κάθε άλλο όνομα τραγουδιστή που ακουγόταν έδειχνε να πνίγεται ανάμεσα στις ιαχές «Ακύλας».

Οταν ο Γιώργος Καπουτζίδης μαζί με την Κλαυδία πιστοποίησαν τον θρίαμβό του τόσο στη βαθμολογία των κριτικών επιτροπών όσο και του κοινού, χρίζοντάς τον όχι μόνο νικητή της βραδιάς αλλά κι εκπρόσωπο της χώρας στον φετινό διαγωνισμό της Γιουροβίζιον, οι πανηγυρισμοί του μπλέχτηκαν με τα δάκρυα της συγκίνησής του και τα κονφετί που έπεφταν στη σκηνή. Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε συναισθηματικά όταν ο τραγουδιστής κάλεσε τη μητέρα του στη σκηνή για να την ευχαριστήσει για την υποστήριξή της.

Σε αυτήν άλλωστε έχει αφιερώσει ένα κουπλέ του «Ferto». Πολλά μάτια δάκρυσαν από τα λόγια μητέρας και γιου που έδειχναν να βγαίνουν από την καρδιά τους κι από το αυθεντικό συναίσθημα, που τους είχε κατακλύσει. Συγκινημένοι ήταν και οι τρεις παρουσιαστές μαζί με τους συνυποψηφίους του Ακύλα όπως η Αλεξάνδρα Σιέτη κι ο Good Job Nikcy, ο οποίος, μόλις έσβησαν οι κάμερες, πρωτοστάτησε σε μια μεγάλη ομαδική αγκαλιά γύρω από τον νικητή, δίνοντάς του με αυτόν τον τρόπο την πιο θετική ενέργεια κι αποδοχή τους για το μακρύ ταξίδι προς τη Βιέννη της Αυστρίας όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός διαγωνισμός φέτος κι εκεί τον προέτρεψαν να το φέρει… το τρόπαιο στην Ελλάδα.

ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. Οπως το θέατρο άδειαζε σιγά σιγά, η κίνηση μεταφερόταν πια προς τα έξω, με τα συνεργεία των ιδιωτικών σταθμών να έχουν στήσει καραούλι, πιάνοντας για δηλώσεις δημοφιλή πρόσωπα που παρακολούθησαν τον τελικό. Σίγουρα θα είχαν πολλά να σχολιάσουν, αφού το σόου των τριάμισι ωρών που είχε προηγηθεί, έδωσε αρκετή τροφή. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να γίνει διαφορετικά;

Ηταν η κορύφωση ενός μουσικού μαραθωνίου που επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για την επικράτηση του Ακύλα αλλά και τις προσδοκίες για ένα θέαμα πιο κοντά στα ήθη και τα έθιμα της Γιουροβίζιον. Η επιλογή της ΕΡΤ να αναβαθμίσει φέτος τη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη σκηνή του Wiener Stadthalle ήταν σωστή. Κι ας μην ήταν όλα τα κομμάτια που έφτασαν στους ημιτελικούς ικανά να διεκδικήσουν με αξιώσεις το χρίσμα. Κι ας ήταν οι τεχνικές αστοχίες της παραγωγής αρκετές. Καταλυτική στην ασφαλώς βελτιωμένη εικόνα των σόου, σε σχέση με πέρυσι, ήταν η παρουσία του Γιώργου Καπουτζίδη.

Ο μεγάλος γνώστης του διαγωνισμού, με την ευστροφία, το χιούμορ και το ταλέντο του, έβαλε εξαιρετικές πινελιές από τις καρτ ποστάλ των τραγουδιστών έως την παρουσίαση. Ειδικά για την παρουσίαση, η σύμπραξή του με την πληθωρική Μπέττυ Μαγγίρα και την εξαιρετική ατακαδόρα Κατερίνα Βρανά, έφερε έναν αέρα ανανέωσης στο τηλεοπτικό προϊόν της Γιουροβίζιον που το είχε τόσο πολύ ανάγκη κι ένα αποτέλεσμα θελκτικό στα μάτια των τηλεθεατών. Επιτέλους!