Επτά καλλιτέχνες εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στον μεγάλο τελικό του ελληνικού διαγωνισμού της Eurovision, ύστερα από τον δεύτερο Ημιτελικό που συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από το κοινό. Οι εμφανίσεις τους ξεχώρισαν για την ενέργεια και τη σκηνική παρουσία, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα εντυπωσιακό φινάλε στη φετινή διοργάνωση.

Από τον δεύτερο Ημιτελικό προκρίθηκαν ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», η Mikay με το «Labyrinth», η Μαρίκα με το «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», ο D3lta με το «Mad About it», ο leroybroughtflowers με το «SABOTAGE!», οι KOZA MOSTRA με το «Bulletproof» και ο ZAF με το «ASTEIO».

Οι επτά αυτοί δημιουργοί θα διαγωνιστούν στον τελικό μαζί με όσους προκρίθηκαν από τον πρώτο Ημιτελικό. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται, καθώς η φετινή επιλογή υπόσχεται να συνδυάσει δημιουργικότητα, σκηνική δύναμη και διεθνή απήχηση, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα αντάξιο των προσδοκιών των φίλων της Eurovision.

Οι επτά φιναλίστ που πήραν το εισιτήριο από τον Α Ημιτελικό

Επτά καλλιτέχνες προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του ελληνικού διαγωνισμού της Eurovision από τον Α Ημιτελικό, μέσα από μια διαδικασία που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού. Οι συμμετοχές που ξεχώρισαν υπόσχονται ένα εντυπωσιακό θέαμα στη σκηνή της φετινής διοργάνωσης.

Μεταξύ των φιναλίστ βρίσκεται η Evangelia με το τραγούδι «Paréa», μια δυναμική πρόταση που συνδυάζει ελληνικούς και διεθνείς ήχους. Η καλλιτέχνιδα επιστρέφει με στόχο να εκπροσωπήσει τη χώρα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Η Marseaux συμμετέχει με το «Χάνομαι», ένα κομμάτι με έντονο συναίσθημα και σύγχρονη αισθητική, ενώ η STEFI παρουσιάζει το «Europa», δίνοντας έμφαση σε ηλεκτρονικές επιρροές και πρωτότυπη σκηνική παρουσία.

Στη λίστα των επτά συναντάμε επίσης τη Rosanna Mailan με το «Άλμα», τον Akylas με το «Ferto» το οποίο είναι το τραγούδι με τα περισσότερα views στο youtube, συγκριτικά με όλα τα άλλα τραγούδια του διαγωνισμού διεθνώς, την Alexandra Sieti με το «The Other Side» και τον STYLIANOS με το «YOU & I». Οι επτά αυτοί καλλιτέχνες θα αναμετρηθούν στον τελικό, όπου θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Ο Μεγάλος Τελικός του «Sing for Greece 2026» έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Τότε θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, μέσα από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών – μίας διεθνούς και μίας ελληνικής