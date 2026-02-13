Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει. Το βράδυ της Παρασκευής, στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος ημιτελικός του διαγωνισμού Sing for Greece 2026, με τη συμμετοχή 24 τραγουδιών, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1.
Την παρουσίαση της βραδιάς έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.
Η βραδιά θα ανοίξει με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα της Eurovision. Στον πρώτο ημιτελικό εμφανίστηκε ως special guest η Κλαυδία.
Διαδικασία πρόκρισης στον ελληνικό τελικό
Στους δύο ημιτελικούς συμμετέχουν συνολικά 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό. Η πρόκριση εξαρτάται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού.
Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%) και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).
Η διεθνής επιτροπή αποτελείται από μέλη προερχόμενα από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία.
Τα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού
Ακολουθεί η σειρά εμφάνισης των συμμετεχόντων του δεύτερου ημιτελικού:
1. AGAPI – RIKKI
2. Back in the Game – GARVIN
3. Labyrinth – Mikay
4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα
5. Mad About It – D3lta
6. Αστείο – ZAF
7. No More Drama – KIANNA
8. You Are the Fire – Stella Kay
9. Anatello – TIANORA
10. Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia
11. Set Everything On Fire – BASILICA
12. Dark Side of the Moon – good job Nicky
13. Bulletproof – KOZA MOSTRA
14. SABOTAGE! – leroybroughtflowers
Ποιοι προκρίθηκαν από τον πρώτο ημιτελικό
Οι καλλιτέχνες που εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στον ελληνικό τελικό είναι οι εξής:
- «Άλμα», Rossana Mailan
- «Europa», STEFI
- «Paréa», Evangelia
- «Χάνομαι», Marseaux
- «Ferto», Akylas
- «The Other Side», Alexandra Sieti
- «YOU & I», STYLIANOS