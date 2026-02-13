Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει. Το βράδυ της Παρασκευής, στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος ημιτελικός του διαγωνισμού Sing for Greece 2026, με τη συμμετοχή 24 τραγουδιών, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Την παρουσίαση της βραδιάς έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Η βραδιά θα ανοίξει με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα της Eurovision. Στον πρώτο ημιτελικό εμφανίστηκε ως special guest η Κλαυδία.

Διαδικασία πρόκρισης στον ελληνικό τελικό

Στους δύο ημιτελικούς συμμετέχουν συνολικά 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό. Η πρόκριση εξαρτάται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού.

Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%) και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Η διεθνής επιτροπή αποτελείται από μέλη προερχόμενα από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία.

Τα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού

Ακολουθεί η σειρά εμφάνισης των συμμετεχόντων του δεύτερου ημιτελικού:

1. AGAPI – RIKKI

2. Back in the Game – GARVIN

3. Labyrinth – Mikay

4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα

5. Mad About It – D3lta

6. Αστείο – ZAF

7. No More Drama – KIANNA

8. You Are the Fire – Stella Kay

9. Anatello – TIANORA

10. Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia

11. Set Everything On Fire – BASILICA

12. Dark Side of the Moon – good job Nicky

13. Bulletproof – KOZA MOSTRA

14. SABOTAGE! – leroybroughtflowers

Ποιοι προκρίθηκαν από τον πρώτο ημιτελικό

Οι καλλιτέχνες που εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στον ελληνικό τελικό είναι οι εξής: