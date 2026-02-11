Επτά καλλιτέχνες προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του ελληνικού διαγωνισμού της Eurovision από τον Α Ημιτελικό, μέσα από μια διαδικασία που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού. Οι συμμετοχές που ξεχώρισαν υπόσχονται ένα εντυπωσιακό θέαμα στη σκηνή της φετινής διοργάνωσης.

Μεταξύ των φιναλίστ βρίσκεται η Evangelia με το τραγούδι «Paréa», μια δυναμική πρόταση που συνδυάζει ελληνικούς και διεθνείς ήχους. Η καλλιτέχνιδα επιστρέφει με στόχο να εκπροσωπήσει τη χώρα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Η Marseaux συμμετέχει με το «Χάνομαι», ένα κομμάτι με έντονο συναίσθημα και σύγχρονη αισθητική, ενώ η STEFI παρουσιάζει το «Europa», δίνοντας έμφαση σε ηλεκτρονικές επιρροές και πρωτότυπη σκηνική παρουσία.

Στη λίστα των επτά συναντάμε επίσης τη Rosanna Mailan με το «Άλμα», τον Akylas με το «Ferto» το οποίο είναι το τραγούδι με τα περισσότερα views στο youtube, συγκριτικά με όλα τα άλλα τραγούδια του διαγωνισμού διεθνώς, την Alexandra Sieti με το «The Other Side» και τον STYLIANOS με το «YOU & I».

Οι επτά αυτοί καλλιτέχνες θα αναμετρηθούν στον τελικό, όπου θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται, καθώς η φετινή επιλογή αναμένεται να συνδυάσει δημιουργικότητα, σκηνική δύναμη και διεθνή απήχηση.

Εκτός διαγωνισμού έμειναν οι συμμετοχές: Drop It – The Astrolabe, Aphrodite – Desi G, 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος, Slipping Away – Niya, The Songwriter – Revery Chaos – Dinamiss και Χίλια Κομμάτια – Spheyaa.

Πώς διαμορφώνεται ο τελικός

Οι επτά νικητές του Α’ Ημιτελικού θα ενωθούν με τους επτά που θα προκύψουν από τον Β’ Ημιτελικό της Παρασκευής, σχηματίζοντας το σύνολο των 14 φιναλίστ.

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα αναδειχθεί από:

50% ψήφο κοινού

25% ελληνική επιτροπή

25% διεθνή επιτροπή

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερισχύει η ψήφος του κοινού, διασφαλίζοντας ότι η τελική επιλογή θα αντικατοπτρίζει την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.