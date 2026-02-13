Μπέσσυ Αργυράκη αναφέρθηκε σε όσα έγιναν στην μεγάλη βραδιά του πρώτου εθνικού ημιτελικού για τη Eurovision . «Ήταν μια πολύ ευχάριστη βραδιά, πάρα πολύ οργανωμένη, με πολύ ωραίες φωνές, ωραίες παρουσίες, τεχνική υποστήριξη άριστη, σκηνική παρουσία. Ας διαλέξουν το καλύτερο, που ο πιο πολύς κόσμος το θέλει, και ας προχωρήσουμε σε μια πολύ καλή σειρά και πάνω απ’ όλα σε μια αξιοπρεπή εμφάνιση».

Ποιος είναι όμως το δικό της αγαπημένο τραγούδι;

«Μ’ αρέσει πολύ… ο Good Job Nicky».

Ενώ για τη συμμετοχή της Κατερίνας Βρανά στην παρουσίαση είπε: «Ναι, αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Εγώ χειροκροτώ κάθε τέτοιες προσπάθειες. Οι παρουσιαστές ήτανε καταπληκτικοί και γενικά ήταν τόσο οργανωμένο όλο αυτό για κάθε τραγούδι, το βρήκα πάρα πολύ ευρηματικό και πιστεύω ότι όλο αυτό μαζί με έκανε να μην αφήσω την τηλεόραση απ’ την αρχή ως το τέλος. Θα ήθελα να ήμουν πολύ στην κριτική επιτροπή, ίσως του χρόνου.

»Ε, πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή φάση. Τώρα πέρασε τα κάτω της, που ήταν πιο πολύ οπτικοποιημένο παρά να ακούμε φωνές, και επιστρέψαμε πάλι πολύ δυναμικά με φωνάρες, που είναι το κύριο στοιχείο ενός διαγωνισμού».