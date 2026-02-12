Mια βραδιά αρκετά πιο οργανωμένη από τον περσινό Εθνικό Τελικό, μια βραδιά που γνωρίσαμε διαφορετικούς μουσικούς, είδαμε live το πολυσυζητημένο FERTO, παρουσιαστές με ατάκα και την Κατερινά Βρανά να δίνει ρέστα.

Τα Νέα βρέθηκαν στο Sing For Greece, με την Κλαυδία και την Αστερομάτα της/μας να δίνει τον παλμό στο show, μιας και ήταν η έναρξη του πρώτου ημιτελικούς. Η Κλαυδία άλλωστε είναι εκείνη που μας έφερε ξανά κοντά στον θεσμό.

Ένα πολύ έξυπνο τέχνασμα της παραγωγής ήταν ένα smashed up που είχε μαγνητοσκοπήσει με τους διαγωνιζόμενους του Α΄ ημιτελικού και σίγουρα θα το δούμε και στον Β’ημιτελικό, όπου οι παίκτες τραγούδησαν μαζί παλιές αγαπημένες επιτυχίες της Eurovision. Αυτό έγινε για να μην είναι άβολη η παύση μέχρι να στηθεί η σκηνή.

Κάτι τέτοιο πραγματοποιήθηκε και ανάμεσα σε κάθε υποψήφιο με σκετς με τους παρουσιαστές και τον κάθε υποψήφιο, να έχουν μια χιουμοριστική σκηνή. Μια ιδέα που από ότι μαθαίνουμε ήταν του Γιώργου Καπουτζίδη αλλά όλοι έδωσαν ρέστα. Με την Κατερίνα Βρανά να δείχνει ότι η ατάκα της στο stand up είναι κάτι που την έκανε μια τρομερή παρουσιάστρια. Ενώ είχε και το ενσταντανέ της με.. υποψήφιο!

Το highlight της βραδιάς ήταν σίγουρα ο Αkylas που όταν ανακοινώθηκε πως ήρθε η σειρά του όλο στο στάδιο σήκωσε κινητό. Ενώ θερμό χειροκρότημα είχαν η Evangelia, όπου ήταν πιο sexy από ποτέ, η Marseaux που μας θύμισε Evanescence και μας συγκίνησε αλλά και οι Dinamiss παρόλο που δεν προκρίθηκαν στους 7. A! Και να μην ξεχάσουμε το καρούμπαλο της Marseaux που προκλήθηκε σε ατύχημα λίγο πριν το live που μάλλον της έφερε γούρι.

Stefi, Rosanna, Marseaux, Akylas, Evangelia, Alexandra Sietti και Stylianos , είναι τα 7 φαβορί!

Τα υπόλοιπα; Στον ημιτελικό όπου και θα έχουν δυνατότητα για 1 prop!