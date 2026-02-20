Συνολικά πέντε χώρες – Ινδονησία, Μαρόκο, Καζακστάν, Κόσοβο και Αλβανία – έχουν ήδη δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) που θα αναλάβει την ασφάλεια της Λωρίδας της Γάζας και την εκπαίδευση των παλαιστίνιων αστυνομικών. Η Ινδονησία θα αναλάβει την υποδιοίκησή της. Μακροπρόθεσμο σχέδιο, αν και όποτε αφοπλιστεί η Χαμάς φυσικά, είναι η ανάπτυξη 20.000 μελών της ISF και η εκπαίδευση 12.000 αστυνομικών.

Η παλαιστινιακή Επιτροπή που ιδρύθηκε με τη στήριξη των ΗΠΑ για να αναλάβει την πολιτική διοίκηση του θύλακα άρχισε χθες να δέχεται αιτήσεις για τη συγκρότηση αστυνομικής δύναμης. Εννέα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, όλα μουσουλμανικά, έχουν δεσμευτεί να συμβάλουν με 7 δισ. δολάρια, συνολικά, στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν το Συμβούλιο με 10 δισ. δολάρια, ενώ η FIFA θα συγκεντρώσει 75 εκατ. δολάρια για έργα που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο στη Γάζα… Αυτά, σε ό,τι αφορά τις ειδήσεις που βγήκαν από τη χθεσινή, εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσιγκτον, και πιο συγκεκριμένα στο Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ που μόλις πρόσφατα μετονομάστηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε «Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ».

Με «εισιτήριο εισόδου»

Περισσότερο ενδιαφέρον, ωστόσο, έχει ενδεχομένως το παρασκήνιο. Εκπρόσωποι συνολικά 47 χωρών συμμετείχαν χθες στην εναρκτήρια συνεδρίαση αυτού του σώματος που εγκρίθηκε τον περασμένο Νοέμβριο από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ώστε να επικεντρωθεί στην καθοδήγηση / εποπτεία της επόμενης φάσης μετά τον πόλεμο της Γάζας αλλά μετατράπηκε στη συνέχεια από τον ισόβιο πρόεδρό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, σε έναν υποτίθεται παγκόσμιο οργανισμό που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί ακόμα και τον ίδιο τον ΟΗΕ – με «εισιτήριο εισόδου», αν ένα κράτος-μέλος επιθυμεί η αρχική τριετής συμμετοχή του να γίνει μόνιμη, το 1 δισ. δολάρια.

Από τους «27», μόνο η Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπαν, που έδωσε χθες προσωπικά το «παρών» και εκθειάστηκε από τον οικοδεσπότη, καθώς και η Βουλγαρία, θέλησαν εξαρχής να γίνουν πλήρη μέλη. Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Ρουμανία, Σλοβακία και Τσεχία προτίμησαν να καλυφθούν πίσω από μια συμμετοχή σε ρόλο «παρατηρητή» – σύμφωνα πάντως με ιταλικά Μέσα, και η Γερμανία έστειλε χθες στην Ουάσιγκτον έναν αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών της.

Το «παρών», σε ρόλο παρατηρητή πάντα, έδωσε και η ευρωπαία επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούικα. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη, που επισήμαναν αφενός πως η Κομισιόν δεν είχε λάβει σχετική εντολή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αφετέρου πως η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης απειλεί να προσφέρει νομιμοποίηση σε ένα φόρουμ που θα μπορούσε να περιθωριοποιήσει τον ΟΗΕ. Η Γαλλία εξέφρασε χθες και δημόσια τη διαφωνία της, δηλώνοντας πως «πραγματικά εξεπλάγη».

Με τις δηλώσεις του κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του, πάντως, ο Τραμπ φάνηκε να δικαιώνει πολλούς φόβους. Είπε μεν πως ο ΟΗΕ «έχει μεγάλες δυνατότητες», διακήρυξε μεν πως οι ΗΠΑ (οι οποίες έχουν αρνηθεί επί προεδρίας του να κάνουν ακόμα και υποχρεωτικές πληρωμές…) θα τον ενισχύσουν οικονομικά ώστε να γίνει «ισχυρότερος και βιώσιμος», παράλληλα ωστόσο δήλωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης «θα λειτουργεί σχεδόν σαν να εποπτεύει τα Ηνωμένα Εθνη και θα φροντίζει να λειτουργούν σωστά».

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν θα μπορούσε φυσικά να μην ξεκινήσει την ομιλία του επαναλαμβάνοντας (ψευδώς) πως έχει θέσει τέλος σε οκτώ πολέμους. Παράλληλα, έπλεξε το εγκώμιο του Συμβουλίου Ειρήνης χαρακτηρίζοντάς το «το σπουδαιότερο» από πλευράς δύναμης και κύρους. «Εδώ συμμετέχουν οι μεγαλύτεροι ηγέτες του κόσμου» διακήρυξε. «Σχεδόν όλοι έχουν αποδεχθεί, και όσοι δεν έχουν, θα το κάνουν. Κάποιοι προσπαθούν να κάνουν εξυπνάδες – δεν πιάνει. Δεν μπορείτε να κάνετε εξυπνάδες μαζί μου».