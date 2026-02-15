Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της πρώτης διάσκεψης του Συμβουλίου για την Ειρήνη στη Γάζα, ανακοινώνοντας μέσω του Truth Social ότι τα συμμετέχοντα κράτη δεσμεύτηκαν να διαθέσουν πέντε δισ. δολάρια για τον τερματισμό του πολέμου και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε γνωστό, ότι στις 19 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης στο Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Εκεί θα παρουσιαστούν οι επίσημες ανακοινώσεις για την εφαρμογή του πρώτου μέρους του σχεδίου. Ο Τραμπ υπογράμμισε, ότι η Χαμάς οφείλει να τηρήσει τη δέσμευσή της για πλήρη και άμεση αποστρατιωτικοποίηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε: «Το Συμβούλιο Ειρήνης έχει απεριόριστες δυνατότητες. Τον περασμένο Οκτώβριο, έδωσα στη δημοσιότητα ένα Σχέδιο για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα και το Όραμά μου υιοθετήθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Λίγο αργότερα, διευκολύναμε την Ανθρωπιστική Βοήθεια με ταχύτητα ρεκόρ και εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση κάθε ζωντανού και νεκρού ομήρου. Μόλις τον περασμένο μήνα, διακεκριμένα Ιδρυτικά Μέλη συναντήθηκαν μαζί μου στο Νταβός της Ελβετίας για να γιορτάσουμε την επίσημη ίδρυσή του και να παρουσιάσουμε ένα τολμηρό Όραμα για τους αμάχους στη Γάζα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι στη συνάντηση της 19ης Φεβρουαρίου τα κράτη μέλη θα ανακοινώσουν τη διάθεση άνω των 5 δισ. δολαρίων για ανθρωπιστικές δράσεις και έργα ανασυγκρότησης στη Γάζα. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι δυνάμεις της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης και της Τοπικής Αστυνομίας για την προστασία των κατοίκων. «Πολύ σημαντικό είναι ότι η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της για Πλήρη και Άμεση Αποστρατιωτικοποίηση. Το Συμβούλιο Ειρήνης θα αποδειχθεί ο πιο σημαντικός Διεθνής Φορέας στην Ιστορία και είναι τιμή μου να υπηρετώ ως Πρόεδρός του», κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ.