Η επίσημη πρόσκληση έφτασε από την Ουάσιγκτον στην Αθήνα το Σάββατο. «Το συμβούλιο ειρήνης σας ζητά να τιμήσετε με την παρουσία σας», όπως αναγράφεται, την πρώτη σύνοδο του νεοσύστατου Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον. Προθεσμία απάντησης δεν υπάρχει, ωστόσο η Αθήνα αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να τραβήξει την αναμονή μέχρι την τελευταία στιγμή.

Αντίθετα, σκοπεύει, όπως λένε οι πληροφορίες, να ενημερώσει σχετικώς περίπου στα μέσα της εβδομάδας, το πιθανότερο μέχρι την προσεχή Πέμπτη. Εκείνη την ημέρα θα πραγματοποιηθεί στο βελγικό κάστρο Άλντεν Μπίσεν η άτυπη σύνοδος κορυφής της ΕΕ με κύριο θέμα την ανταγωνιστικότητα – ζήτημα που διαπερνά κι εκείνο της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Θα είναι ευκαιρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη (επίσης προσκεκλημένο στη σύνοδο του νέου «οργάνου» Τραμπ) να συζητήσουν δια ζώσης για την 19η Φεβρουαρίου.

Συνεννοήσεις

Με δεδομένες τις νέες ασκήσεις ισορροπίας, η Αθήνα δεν θα περιμένει το άτυπο ραντεβού των Ευρωπαίων. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι συνεννοήσεις με ευρωπαίους εταίρους – σε επίπεδο Μητσοτάκη και υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη -, προκειμένου να διαπιστωθεί η στάση των άλλων προσκεκλημένων ευρωπαίων στην Ουάσιγκτον (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία κ.λπ).

Πριν από λίγες εβδομάδες, όταν στο Νταβός της Ελβετίας υπογραφόταν η ιδρυτική διακήρυξη του Συμβουλίου Ειρήνης και ο Τραμπ έλεγε ότι θα συνεργαστεί με τον ΟΗΕ, δεν παρευρισκόταν καμία από τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές χώρες συμμάχους των ΗΠΑ. Ηταν και παραμένουν έντονες ανησυχίες ότι δημιουργείται ένας παράλληλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ οργανισμός.

Η Γάζα

Με τον πρωθυπουργό και επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να είναι σε ανοιχτή γραμμή με τους ομολόγους τους συντονισμό, το μείζον θέμα της Γάζας καλύπτεται από τη σχετική απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και η Ελλάδα, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας «κινείται πάντα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών».

Εξάλλου η θέση του Μητσοτάκη, όπως εκφράστηκε και από βελγικού εδάφους είναι ότι η Ελλάδα δεν θα είχε πρόβλημα να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης εφόσον όμως το θέμα αφορά αποκλειστικά το θέμα της ειρηνευτικής διαδικασίας και της επόμενης ημέρας στη Γάζα «για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Το ταξίδι στην Ινδία

Η ελληνική πλευρά δεν θα βιαστεί να ανακοινώσει την απόφαση της, προτού συντονιστεί με τους ευρωπαίους εταίρους της. Όπως την προηγούμενη φορά δεν κινήθηκε εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου, έτσι και τώρα όλα συνυπολογίζονται.

Ανάμεσα σε όσα ζυγίζει η Αθήνα είναι πάντως και το ταξίδι του Μητσοτάκη στην Ινδία την ίδια μέρα τη συνόδου Τραμπ. Ο ίδιος έχει προγραμματίσει τετ α τετ με τον ομόλογο του Ναρέντρα Μόντι στο περιθώριο συνεδρίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη – μια επίσκεψη στο Νέο Δελχί που κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική.

Σημειωτέον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι δύσκολο έως απίθανο ο Μόντι να επιλέξει να μεταβεί στην Ουάσιγκτον.

Ο ρόλος του IMEC

Η διμερής συνάντηση Μητσοτάκη – Μόντι προγραμματίστηκε μάλιστα σε μια φάση που και η ΕΕ προσεγγίζει ακόμα περισσότερο την πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη. Για την Αθήνα είναι ειδική βαρύτητα ο οικονομικός διάδρομος IMEC που θα συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη μέσω μιας εμπορικής διαδρομής με ευρωπαϊκή πύλη εισόδου την Ελλάδα.

Όπως έγραψαν «ΤΑ ΝΕΑ» προ ημερών, με την Ουάσιγκτον να απομακρύνεται σταθερά από το μεταπολεμικό status quo και την ώρα που η Αθήνα επενδύει στον ρόλο της στο εγχείρημα του IMEC, ο στόχος για εμβάθυνση της συνεργασίας με την ταχέως αναπτυσσόμενη ινδική οικονομία αναδεικνύεται ολοένα και πιο εμφατικά ως στρατηγική επιλογή.