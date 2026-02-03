Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μετάσχει «σε καμιά περίπτωση» στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Η δήλωση έγινε στη συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ.

Στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής παραμένει ασαφής, παρά το γεγονός ότι πριν το 2007 διοικούσε τη Λωρίδα της Γάζας έως ότου ανέλαβε η Χαμάς.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα συμμετάσχει «σε καμιά περίπτωση» στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στην Ιερουσαλήμ.

«Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα εμπλακεί σε καμιά περίπτωση», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση του Ισραήλ για τον μεταπολεμικό ρόλο της Ραμάλα.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής —η οποία διοικούσε την περιοχή έως ότου η Χαμάς αναλάβει τον έλεγχο το 2007— παραμένει ασαφής. Το σχέδιο προβλέπει προσωρινή διαχείριση από την Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), που απαρτίζεται από 15 Παλαιστίνιους τεχνοκράτες και υπάγεται στο «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή εφαρμόσει πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

Το σχέδιο αποκλείει οποιονδήποτε ρόλο για τη Χαμάς ή άλλες ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, θέτοντας ως προϋπόθεση τον πλήρη αφοπλισμό τους. Ο Νετανιάχου, στη συνάντηση με τον Γουίτκοφ, επανέλαβε την «απόλυτη απαίτηση» για αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και επίτευξη των πολεμικών στόχων πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε ανοικοδόμηση.

Αντιδράσεις για το λογότυπο της NCAG

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού εξέφρασε τη Δευτέρα τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το λογότυπο της NCAG περιείχε σύμβολο της Παλαιστινιακής Αρχής, αφήνοντας να εννοηθεί σύνδεση μεταξύ των δύο φορέων. «Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί τη χρήση ενός συμβόλου της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διοίκηση της Γάζας», υπογράμμισε το γραφείο του Νετανιάχου.

Η NCAG απάντησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι «δοκίμασε μια σειρά σχεδίων» και ότι το λογότυπο ενδέχεται να τροποποιηθεί. Τόνισε, παράλληλα, πως προτεραιότητά της παραμένουν «η ανθρωπιστική βοήθεια, η πολιτική διοίκηση, η ανοικοδόμηση και ένα βιώσιμο μέλλον για τη Γάζα».

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χαμάς συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας, ενώ η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα επιδεινώνεται, επηρεάζοντας περισσότερους από δύο εκατομμύρια κατοίκους.