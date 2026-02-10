Τα ξημερώματα της 10ης Αυγούστου 2024, η Γιάσμιν Μαχανί περπατούσε ανάμεσα στα καπνισμένα ερείπια του σχολείου αλ-Ταμπίν στη Γάζα, αναζητώντας τον γιο της, Σαάντ. Βρήκε τον σύζυγό της να ουρλιάζει, αλλά από τον γιο της δεν υπήρχε κανένα ίχνος.

«Μπήκα στο τζαμί και βρέθηκα να πατάω πάνω σε σάρκα και αίμα», είπε η Μαχανί στο Al Jazeera Arabic, σε έρευνα που μεταδόθηκε τη Δευτέρα. Για μέρες έψαχνε σε νοσοκομεία και νεκροτομεία. «Δεν βρήκαμε τίποτα από τον Σαάντ. Ούτε ένα σώμα για να θάψουμε. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο».

Η Μαχανί είναι μία από τις χιλιάδες Παλαιστίνιες που οι αγαπημένοι τους έχουν εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια αυτού που το δίκτυο περιγράφει ως γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα, με τον θάνατο περισσότερων από 72.000 ανθρώπων.

Σύμφωνα με την έρευνα του Al Jazeera Arabic, *The Rest of the Story*, οι ομάδες της Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα έχουν καταγράψει 2.842 Παλαιστίνιους που έχουν «εξαϋλωθεί» από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, χωρίς να αφήσουν πίσω τους παρά μόνο ίχνη αίματος ή μικρά κομμάτια ιστών.

Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες αποδίδουν αυτό το φαινόμενο στη συστηματική χρήση από το Ισραήλ διεθνώς απαγορευμένων θερμικών και θερμοβαρικών όπλων, γνωστών και ως «βομβών κενού», ικανών να παράγουν θερμοκρασίες άνω των 3.500 βαθμών Κελσίου.

Η «μαύρη λογιστική» των αγνοουμένων

Ο αριθμός των 2.842 δεν αποτελεί εκτίμηση, αλλά αποτέλεσμα λεπτομερούς καταγραφής από την Πολιτική Προστασία της Γάζας. Ο εκπρόσωπος Μαχμούντ Μπασάλ εξήγησε στο Al Jazeera ότι οι ομάδες χρησιμοποιούν μια «μέθοδο αποκλεισμού» στα σημεία των πληγμάτων.

«Μπαίνουμε σε ένα σπίτι που έχει δεχθεί επίθεση και συγκρίνουμε τον αριθμό των ενοίκων με τα σώματα που ανασύρουμε», δήλωσε. «Αν μια οικογένεια μας πει ότι μέσα ήταν πέντε άτομα και βρίσκουμε μόνο τρία σώματα, θεωρούμε τα υπόλοιπα δύο ‘εξαϋλωμένα’ μόνο αφού δεν εντοπίσουμε τίποτα άλλο πέρα από ψεκασμό αίματος ή μικρά θραύσματα, όπως τμήματα κρανίου».

Η χημεία της εξαφάνισης

Η έρευνα περιγράφει πώς συγκεκριμένες χημικές συνθέσεις σε ισραηλινά πυρομαχικά μετατρέπουν ανθρώπινα σώματα σε στάχτη μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής Βασίλι Φατιγκάροφ εξήγησε ότι τα θερμοβαρικά όπλα «δεν σκοτώνουν απλώς, αλλά εξαφανίζουν την ύλη».

Σε αντίθεση με τις συμβατικές βόμβες, διασπείρουν ένα σύννεφο καυσίμου που αναφλέγεται δημιουργώντας τεράστια πύρινη σφαίρα και κενό αέρα. «Για να παραταθεί ο χρόνος καύσης, προστίθενται σκόνες αλουμινίου, μαγνησίου και τιτανίου», σημείωσε. «Αυτό ανεβάζει τη θερμοκρασία της έκρηξης στους 2.500 έως 3.000 βαθμούς Κελσίου».

Σύμφωνα με την έρευνα, η έντονη θερμότητα προκαλείται συχνά από την ουσία tritonal, μείγμα TNT και σκόνης αλουμινίου, που χρησιμοποιείται σε αμερικανικές βόμβες όπως η MK-84.

Ο Δρ. Μουνίρ αλ-Μπουρς, γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, εξήγησε ότι όταν το ανθρώπινο σώμα —το οποίο αποτελείται κατά 80% από νερό— εκτεθεί σε ενέργεια άνω των 3.000 βαθμών Κελσίου, τα υγρά «βράζουν ακαριαία» και οι ιστοί «εξατμίζονται και μετατρέπονται σε στάχτη».

Τα όπλα που συνδέονται με τις εξαφανίσεις

Η έρευνα του Al Jazeera εντόπισε συγκεκριμένα αμερικανικής κατασκευής πυρομαχικά που σχετίζονται με τις «εξαϋλώσεις»:

– MK-84 “Hammer”: Βόμβα 900 κιλών με tritonal, που παράγει θερμότητα έως 3.500°C.

– BLU-109 bunker buster: Χρησιμοποιήθηκε σε επίθεση στην περιοχή αλ-Μαουάσι, που είχε χαρακτηριστεί «ασφαλής ζώνη». Εξαΰλωσε 22 ανθρώπους.

– GBU-39: Βόμβα ακριβείας που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση στο σχολείο αλ-Ταμπίν. Ο Φατιγκάροφ δήλωσε ότι «σχεδιάστηκε ώστε να κρατά τη δομή του κτηρίου άθικτη, ενώ καταστρέφει τα πάντα στο εσωτερικό».

Ο Μπασάλ επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν θραύσματα από φτερά GBU-39 σε σημεία όπου τα σώματα είχαν εξαφανιστεί.

«Παγκόσμια γενοκτονία» και νομικές ευθύνες

Νομικοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι η χρήση τέτοιων αδιάκριτων όπλων εμπλέκει όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και τους δυτικούς προμηθευτές του. «Αυτή είναι μια παγκόσμια γενοκτονία, όχι μόνο ισραηλινή», δήλωσε η δικηγόρος Ντιάνα Μπούττου, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Georgetown στο Κατάρ.

Μιλώντας στο Φόρουμ του Al Jazeera στη Ντόχα, υπογράμμισε ότι η αδιάκοπη ροή όπλων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη συνιστά συνενοχή. «Γνωρίζουν πως αυτά τα όπλα δεν διακρίνουν ανάμεσα σε μαχητές και παιδιά, κι όμως συνεχίζουν να τα στέλνουν».

Η Μπούττου επεσήμανε ότι, βάσει διεθνούς δικαίου, η χρήση όπλων που δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ μαχητών και αμάχων συνιστά έγκλημα πολέμου.

Η κατάρρευση της διεθνούς δικαιοσύνης

Παρά τα προσωρινά μέτρα που εξέδωσε το Διεθνές Δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2024 και το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, οι επιθέσεις εντάθηκαν.

Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου Ταρίκ Σαντάμπ δήλωσε ότι το διεθνές δικαστικό σύστημα «απέτυχε στη δοκιμασία της Γάζας». Από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο, περισσότεροι από 600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ενώ η πολιορκία, η πείνα και οι επιθέσεις συνεχίζονται. «Ο αποκλεισμός φαρμάκων και τροφίμων αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Ο Σαντάμπ επεσήμανε ότι η «ατιμωρησία» του Ισραήλ οφείλεται στη δύναμη βέτο των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αν και δικαστήρια καθολικής δικαιοδοσίας σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία θα μπορούσαν να προσφέρουν εναλλακτική οδό, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση.

Για τον Ραφίκ Μπαντράν, που έχασε τέσσερα παιδιά στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ, οι νομικοί όροι δεν έχουν σημασία. Κατάφερε να θάψει μόνο μικρά κομμάτια από τα σώματά τους. «Τα τέσσερα παιδιά μου απλώς εξαϋλώθηκαν», είπε με δάκρυα. «Έψαξα ένα εκατομμύριο φορές. Δεν έμεινε ούτε ένα κομμάτι. Πού πήγαν;».

Πηγή: Al Jazeera