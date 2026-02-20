Μέσα στο επόμενο εικοσαήμερο, αν όχι άμεσα στο Υπουργικό Συμβούλιο της 26ης Φεβρουαρίου, εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίες διυπουργικές συνεννοήσεις (Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας, Δικαιοσύνης) και οριστικοποιηθούν οι νομικοτεχνικές διατυπώσεις, φέρνει η κυβέρνηση τον κόφτη στα social media για τα παιδιά.

Ο σχεδιασμός συμπίπτει εν πολλοίς με το γαλλικό μοντέλο, υπό την έννοια ότι και στην Ελλάδα επιδιώκεται καθολική απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες με προσωποποιημένο περιεχόμενο, ροή (αλγοριθμικά feeds), πριβέ μηνύματα και μηχανισμούς αλληλεπίδρασης (likes, reels κ.λπ.), όπως TikTok, Instagram, Facebook και Χ.

«Η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό είναι θέμα διαγενεακής αλληλεγγύης και αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το εκθεσιακό κέντρο Bharat Mandapam στο Νέο Δελχί, όπου πραγματοποιήθηκε η διεθνής σύνοδος για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συζήτησε για τη ρύθμιση που είναι στα σκαριά και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με CEOs κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας, όπως ο Σαμ Αλτμαν (OpenAI), ο Μπραντ Σμιθ (Microsoft), o Αρθουρ Μενς (Mistral AI), o Μάτι Στανισέφσκι (ElevenLabs), αλλά και με τον βοηθό του Ντόναλντ Τραμπ και επικεφαλής του γραφείου Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος, με τον οποίο στάθηκε επίσης στην προοπτική δημιουργίας AI μονάδας στη Δυτική Μακεδονία από τη ΔΕΗ.

Στους εκπροσώπους των εταιρειών ο Μητσοτάκης προέταξε, πέρα από την ανάγκη προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών, και τη σημασία της διασφάλισης «του αδιάβλητου των δημοκρατικών διαδικασιών, σε μια εποχή που η ΑΙ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο παραπληροφόρησης».

Για τα social media έχει επικρατήσει στις ενδοκυβερνητικές συζητήσεις η άποψη ότι απαιτούνται φίλτρα προστασίας και για τους 16χρονους και τους 17χρονους – ενδεικτικά ένα μπλόκο στη χρήση μετά τα μεσάνυχτα και έως τις 6 το πρωί.

«Οπωσδήποτε πάντως θέλουμε πλήρη απαγόρευση χωρίς εξαιρέσεις για 15χρονους και μικρότερης ηλικίας παιδιά. Να μην μπορεί να ανοίξει προφίλ, να πέσει όποιο υπάρχει ήδη», λέει παράγοντας με γνώση της παρασκηνιακής προετοιμασίας. Κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι το θέμα δεν έχει μόνο «θετικό κοινωνικό αντίκτυπο», καθώς, σύμφωνα με κυλιόμενες μετρήσεις, οκτώ στους δέκα λένε «ναι», αλλά έχει και σύνθετες νομικές και τεχνικές διαστάσεις, μαζί με τον (πολιτικό) κίνδυνο να τεθεί ένα πλαίσιο που θα μείνει κενό γράμμα.

Προδιαγράφεται ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει συστράτευση γονιών και εκπαιδευτικών, ενώ ενημερωμένες πηγές λένε ότι υπάρχει δίαυλος με τις ισχυρότερες πλατφόρμες. Παράμετρος – κλειδί θα είναι, όπως ομολογεί η ίδια πηγή, η αποτελεσματική επαλήθευση ηλικίας. «Μπορούν να το κάνουν οι πλατφόρμες ξεκινώντας με σαρώσεις μέσω ΑΙ», εκτιμά. Σημειωτέον, σε εθνικό επίπεδο λειτουργεί το Kids Wallet, που κατεβάζουν οι κηδεμόνες σε τάμπλετ και κινητά που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους.

Η Αυστραλία ήδη μπλοκάρει τα παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ μετά τα βήματα της Γαλλίας (ο Εμανουέλ Μακρόν θα ήθελε εφαρμογή της απαγόρευσης από τον Σεπτέμβριο) η συζήτηση επεκτείνεται εντός Ευρώπης (Ισπανία, Αυστρία, Δανία κ.ά.). Πρόκειται όμως για μονομερείς ενέργειες, ενώ ακόμα η Κομισιόν δεν έχει κάνει κεντρικές, κρίσιμες κινήσεις, ξεκαθαρίζοντας απλώς προ ημερών ότι μπορούν τα κράτη – μέλη να ορίζουν όριο ψηφιακής ενηλικίωσης, αλλά συνολικά οι κανόνες λειτουργίας των πλατφορμών ορίζονται μέσω του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες – του ευρωπαϊκού DSA.

Μήνυμα από το Νέο Δελχί

Από το Νέο Δελχί ο Μητσοτάκης δήλωσε συνολικά υπέρ του «εκτενούς διαλόγου» με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Αλλά «εάν ο διάλογος δεν αποφέρει απτά αποτελέσματα, η μόνη λύση θα είναι η ρύθμιση», όπως σχολίασε, συμφωνώντας με τον Κροάτη Αντρέι Πλένκοβιτς πως «είναι δημοκρατική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία ενισχύει τον δημόσιο χώρο και δεν μας κατακλύζει με παραπληροφόρηση και μίσος». Στο μεταξύ, στο τετ α τετ με τον Ναρέντρα Μόντι, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη και μέσω IMEC, ενόσω Ελλάδα και Ινδία αναζητούν περιθώρια εμβάθυνσης της συνεργασίας σε άμυνα, ναυτιλία – ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο και υποδομές.