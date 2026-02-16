Η Βρετανία εξετάζει την επιβολή απαγόρευσης στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας. Στόχος είναι να καλυφθεί το νομικό κενό που αφήνει εκτός κανονισμών ασφαλείας ορισμένα chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), στο πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής για ταχύτερη αντιμετώπιση των ψηφιακών κινδύνων.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ έχει ξεκινήσει διαβούλευση για την απαγόρευση και εργάζεται ήδη σε αλλαγές της νομοθεσίας, ώστε να τεθούν σε εφαρμογή εντός μηνών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παρόμοια βήματα έχουν ανακοινώσει η Ισπανία, η Ελλάδα και η Σλοβενία, ακολουθώντας την πρωτοποριακή απόφαση της Αυστραλίας να περιορίσει τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανήλικους κάτω των 16 ετών.

Η δημόσια συζήτηση εντάθηκε μετά την αποκάλυψη ότι το chatbot ΤΝ Grok του Ίλον Μασκ παρήγε σεξουαλικοποιημένες εικόνες ανθρώπων χωρίς άδεια, γεγονός που πυροδότησε ανησυχίες για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες και τεχνολογικά κενά

Στη Βρετανία, το νομοσχέδιο του 2023 για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια θεωρείται ένα από τα αυστηρότερα διεθνώς. Ωστόσο, δεν καλύπτει την κατ’ ιδίαν αλληλεπίδραση με chatbots ΤΝ, εκτός αν οι χρήστες μοιράζονται πληροφορίες με άλλους.

Από την πλευρά της η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ δήλωσε ότι το κενό αυτό θα κλείσει σύντομα.

Επίσης, η Κένταλ υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η διατήρηση τέτοιων ρυθμιστικών κενών, σημειώνοντας πως ο νόμος χρειάστηκε σχεδόν οκτώ χρόνια για να ψηφιστεί και να τεθεί σε ισχύ.

«Ανησυχώ γι’ αυτά τα chatbots της ΤΝ… όπως ανησυχεί και ο πρωθυπουργός, σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν στα παιδιά και στη νεολαία», είπε η υπουργός στο Times Radio, τονίζοντας ότι ορισμένα παιδιά αναπτύσσουν προσωπικές σχέσεις με τα συστήματα αυτά, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια των ανηλίκων.

Η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει τις προτάσεις της πριν από τον Ιούνιο, ενώ οι τεχνολογικές εταιρείες θα φέρουν την ευθύνη να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των συστημάτων τους με τη βρετανική νομοθεσία.

Νέα μέτρα για την προστασία ανηλίκων

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση για την αυτοματοποιημένη διατήρηση δεδομένων σε περιπτώσεις θανάτου παιδιών, ώστε οι ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες διαδικτυακές αποδείξεις — πάγιο αίτημα των οικογενειών θυμάτων.

Θα εξεταστούν επίσης μέτρα για τον περιορισμό του «ζευγαρώματος αγνώστων» στις κονσόλες παιχνιδιών και για το μπλοκάρισμα αποστολής ή λήψης εικόνων με γυμνό περιεχόμενο. Οι ρυθμίσεις αυτές θα ενταχθούν σε τροπολογία του νόμου για το έγκλημα και την προστασία των παιδιών.

Προβληματισμοί και αντιδράσεις

Αν και τα μέτρα στοχεύουν στην προστασία των ανηλίκων, προκαλούν ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα των ενηλίκων και στην ελευθερία πρόσβασης σε διαδικτυακές υπηρεσίες. Το ζήτημα έχει δημιουργήσει εντάσεις και στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, σχετικά με τα όρια ρύθμισης του λόγου στο διαδίκτυο.

Ορισμένες μεγάλες πορνογραφικές ιστοσελίδες έχουν μπλοκάρει την πρόσβαση Βρετανών χρηστών για να αποφύγουν τους ηλικιακούς ελέγχους, αν και αυτό μπορεί να παρακαμφθεί μέσω εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN), τα οποία η κυβέρνηση εξετάζει να απαγορεύσει για ανηλίκους.

Πολλοί γονείς και υπέρμαχοι της διαδικτυακής ασφάλειας χαιρετίζουν την προτεινόμενη απαγόρευση. Ωστόσο, όπως σημείωσε η Κένταλ, ορισμένες οργανώσεις παιδικής προστασίας φοβούνται ότι η πλήρης απαγόρευση θα ωθήσει τους νέους σε λιγότερο ρυθμισμένους χώρους ή θα δημιουργήσει ένα απότομο «χείλος γκρεμού» στα 16.

Τέλος, η υπουργός πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση χρειάζεται πρώτα να καθορίσει έναν σαφή νομικό ορισμό για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτού τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε απαγόρευση.