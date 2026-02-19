Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τάχθηκε υπέρ της κατάργησης της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, ζητώντας την υποχρεωτική χρήση πραγματικών ονομάτων «για την προστασία μιας ελεύθερης κοινωνίας». Όπως ανέφερε, η ελευθερία του λόγου προϋποθέτει διαφάνεια και υπευθυνότητα από όλους τους πολίτες.

«Θέλω να βλέπω πραγματικά ονόματα στο διαδίκτυο. Θέλω να ξέρω ποιος μιλάει. Στην πολιτική, συμμετέχουμε σε διάλογο στην κοινωνία μας χρησιμοποιώντας τα πραγματικά μας ονόματα και με πλήρη διαφάνεια. Περιμένω το ίδιο από όλους τους άλλους που εξετάζουν κριτικά τη χώρα και την κοινωνία μας», δήλωσε ο κ. Μερτς. Επικρίνοντας τους υποστηρικτές της ανωνυμίας, σημείωσε ότι «συχνά είναι άτομα τα οποία, υπό το πρόσχημα της ανωνυμίας, απαιτούν τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια από τους άλλους».

Ο καγκελάριος προειδοποίησε επίσης για την αυξανόμενη επιρροή των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως είπε, «η ελεύθερη κοινωνία βρίσκεται σε κίνδυνο», καθώς «υποτίμησε εντελώς τις δυνατότητες στοχευμένης και ελεγχόμενης επιρροής από το εσωτερικό και ιδιαίτερα από το εξωτερικό, που διευκολύνεται από αλγόριθμους και τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να διαβρώσουν το πνεύμα της ελεύθερης κοινωνίας μας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Φρίντριχ Μερτς στην υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά και νέους. «Θέλουμε να επιτρέψουμε στην κοινωνία μας να διαβρώνεται εκ των έσω με αυτόν τον τρόπο και να τίθενται σε κίνδυνο οι νέοι και τα παιδιά μας, από εχθρούς της ελευθερίας μας, εχθρούς της δημοκρατίας μας, εχθρούς μιας ανοιχτής και ελεύθερης φιλελεύθερης κοινωνίας», υπογράμμισε.

Διαφορετικές προσεγγίσεις CDU και SPD

Η πρόταση για πολιτική «πραγματικού ονόματος» αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στο συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), που ξεκινά αύριο στη Στουτγάρδη. Παράλληλα, η κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) έχει ήδη καταθέσει έγγραφο θέσης υπέρ της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά, εκφράζοντας ωστόσο αντίθεση στη θέσπιση πολιτικής «πραγματικού ονόματος».

«Η ανωνυμία στο διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό ασφαλές καταφύγιο -ειδικά για τους διωκόμενους πολιτικούς ακτιβιστές. Οι χρήστες θα πρέπει να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους μόνο στους διαχειριστές της πλατφόρμας, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να εκφράζονται ανώνυμα στο διαδίκτυο», επισημαίνουν οι βουλευτές του SPD.