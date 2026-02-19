Η Υδρα λουσμένη στο φως των προβολέων. Η «μικρή πριγκίπισσα» του Αργοσαρωνικού, θα τυλιχθεί σε λίγα εικοσιτετράωρα με ένα εκθαμβωτικό φως. Ο αμερικανός super star Μπραντ Πιτ φθάνει στο νησί για τα γυρίσματα της διεθνούς παραγωγής «The riders».

Εδώ και ένα μήνα οι άνθρωποι της Υδρας, από τον άκρως επικοινωνιακό δήμαρχο μέχρι τους καταστηματάρχες και όλους γενικά τους κατοίκους, αναμένουν με αγωνία τον ωραίο Μπραντ. Στο πανέμορφο νησί με τα σπίτια χτισμένα ψηλά, τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα γαϊδουράκια και τα πολυτελή σκάφη να δένουν στο κεντρικό λιμάνι βρίσκονται οι πάντες σε κατάσταση συναγερμού.

Ισως τέτοιες στιγμές έχει να ζήσει από την εποχή που εκεί είχαν φθάσει οι Beatles και μετά η τότε (δεκαετία του ’80) πρωταγωνίστρια της μυθικής «Δυναστείας», Τζόαν Κόλινς. Ξένοι και έλληνες φωτορεπόρτερ φθάνουν στην Υδρα πριν πατήσουν το πόδι τους στην ξηρά, τα 300 άτομα του κινηματογραφικού συνεργείου. Το νησί γεμίζει από κόσμο, την Παρασκευή μάλιστα αναμένεται το αδιαχώρητο.

Ο Μπραντ Πιτ αν όλα πάνε καλά θα φθάσει αύριο Παρασκευή στο νησί, προσπαθώντας με τη βοήθεια των σωματοφυλάκων του να… περάσει απαρατήρητος! Μα είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο; Η σεζόν στην Υδρα ξεκινάει με χολιγουντιανούς ρυθμούς. Ο αμερικανός super star θα βρίσκεται στην Υδρα την πιο κατάλληλη στιγμή.

Από την Παρασκευή ξεκινάνε οι γιορτές και εκδηλώσεις για την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα. Τα έσοδα για τα μαγαζιά στο νησί θα είναι πολύ μεγάλα. Αρκετοί άλλαξαν μάλιστα προορισμό (βλέπε Αίγινα, Σπέτσες) για να «μυρίσουν» κάτι από Μπραντ Πιτ σε ένα νησί που θα προβληθεί εξαιτίας του στα πέρατα του κόσμου.

Την Υδρα με τη λάμψη ενός vintage σκηνικού. Οι ασπρόμαυρες photo από τη «Λαγουδέρα» με τη νεαρή Σοφία Λόρεν τη δεκαετία του ’50 σε αυτές του Χόλιγουντ με ένα από τους πιο δημοφιλείς και ακριβοπληρωμένους stars της εποχής μας στο επίκεντρο. Λίγο πριν όλοι αναχωρήσουν για τις σύντομες αλλά πάντα όμορφες διακοπές κάποιοι επισκέφθηκαν την Kourd Gallery για την ατομική έκθεση του ταλαντούχου Κωνσταντίνου Σακελλαρίου με τίτλο «Χώρα της Αμφιλογίας».