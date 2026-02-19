Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί η επιβατική κίνηση το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και οι πληρότητες στα αεροπλάνα να ξεπερνούν το 80% τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις δύο μεγαλύτερες βάσεις της AEGEAN, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι συντελεστές πληρότητας διαμορφώνονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στο δίκτυο εξωτερικού από την Αθήνα οι πληρότητες υπερβαίνουν το 85%, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και από τη Θεσσαλονίκη.

Θετική είναι η εικόνα και στο εσωτερικό, όπου από την Αθήνα οι πληρότητες αγγίζουν το 80%, ενώ από τη Θεσσαλονίκη ξεπερνούν το 85%, καταδεικνύοντας την έντονη κινητικότητα των ταξιδιωτών.

Στους δημοφιλέστερους προορισμούς του εξωτερικού από την Αθήνα συγκαταλέγονται η Ρώμη, το Μιλάνο, το Παρίσι, η Βαρκελώνη και η Κωνσταντινούπολη. Από τη Θεσσαλονίκη, στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων βρίσκονται οι Βρυξέλλες, η Ρώμη, η Βαρκελώνη, το Μόναχο και η Λάρνακα.

Στο δίκτυο εσωτερικού, από την Αθήνα, υψηλά στη λίστα των επιλογών βρίσκονται Αλεξανδρούπολη, Χίος, Ηράκλειο, Σαντορίνη και Ρόδος. Από τη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζουν η Χίος, η Λήμνος, η Κως, το Ηράκλειο και η Ρόδος.

ΠΝΟ: 24ωρη πανελλαδική απεργία

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, από τις 00.01 έως τις 24.00, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν άδικα τη ζωή τους 57 επιβάτες.

ΣΒΕ: νέα γενική διευθύντρια

Γενική διευθύντρια του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος αναλαμβάνει η Βίκυ Λοΐζου.

Η Β. Λοΐζου έχει ασκήσει ηγετικούς ρόλους με κανονιστική και εκτελεστική ευθύνη σε εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας σε θεσμικό μετασχηματισμό, διαχείριση κρίσεων και συντονισμό σύνθετων διοικητικών συστημάτων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών στους τομείς της βιομηχανίας, των ιδιωτικών επενδύσεων, της οικονομικής διπλωματίας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Εχει διατελέσει γενική γραμματέας Βιομηχανίας, γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, γενική γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και πρόεδρος της Enterprise Greece, γενική γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών (Προεδρία της Κυβέρνησης) και γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού

Το πράσινο φως έδωσε χθες η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη συγκέντρωση η οποία αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» μέσω της εταιρείας «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της εταιρείας «ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η συγκέντρωση αφορά τις αγορές κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέρη.

Η Επιτροπή έκρινε ότι η συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές τις οποίες αφορά, ενόψει του αμελητέου επαυξητικού μεριδίου της νέας οντότητας.

Διαψεύσεις για την Ευρώπη Holdings

Διαψεύδει το ενδεχόμενο εξαγοράς της από τράπεζα ο ασφαλιστικός όμιλος Ευρώπη Holdings (Ευρώπη Ασφαλιστική, ΝΑΚ Μεσίτες Ασφαλίσεων, ΑΜΥΝΑ Μεσίτες Ασφαλίσεων) με σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση. Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία διευκρινίζει ότι «δεν έχει περιέλθει σε αυτήν οποιαδήποτε ενημέρωση περί πρόθεσης πώλησης μετοχών ή συμμετοχής σε συναλλαγή μεταβίβασης ποσοστού σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε οποιονδήποτε τρίτο» και αναφέρει ότι θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό αν υπάρξει κάποια αλλαγή. Ανακοίνωση διάψευσης εξέδωσε και η Optima Bank που έχει εμφανιστεί σε διαδικτυακά δημοσιεύματα ως «μνηστήρας» της Ευρώπη Holdings, ενώ έχει επίσης αναφερθεί ενδιαφέρον της CrediaBank – χωρίς ούτε αυτό να επιβεβαιώνεται.

Ψηφιακό ευρώ για όλους

Το ζήτημα της προσβασιμότητας του – ακόμα «αγέννητου» – ψηφιακού ευρώ λύνεται με τη συνεργασία της ΕΚΤ με το ONCE Foundation, που υπέγραψαν σχετική συμφωνία για να εξασφαλιστεί η εύκολη χρήση του ψηφιακού ευρώ από όλους, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Το ONCE Foundation θα παρέχει συμβουλές για την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας και θα δοκιμάσει την προσβασιμότητά της πριν προχωρήσει η πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού ευρώ το 2027, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΚΤ. «Η προσβασιμότητα και η συμπερίληψη δεν είναι προαιρετικές, αλλά παίζουν κεντρικό ρόλο στις αρχές σχεδιασμού του ψηφιακού ευρώ» υπογράμμισε ο Πιέρο Τσιπολόνε, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ με αρμοδιότητα το ψηφιακό ευρώ.