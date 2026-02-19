Για το πόσο έχουν ανέβει οι τιμές στα θαλασσινά και πόσο ακριβότερο θα είναι φέτος το σαρακοστιανό τραπέζι σε σχέση με πέρυσι, μίλησε στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών ΓΣΕΕ.

Ο κ. Ραυτόπουλος είπε αρχικά, “Έχουμε τσεκάρει τα προϊόντα τα οποία θα χρειαστούμε για να καταναλώσουμε τη Σαρακοστή και ιδίως την Καθαρή Δευτέρα. Σε σχέση με πέρσι οι τιμές είναι αυξημένες. Θα σας πω ενδεικτικά το χταπόδι, το κομμένο, 630 γραμμάρια (μιλάμε πάντα για κατεψυγμένα προϊόντα τα οποία προέρχονται από τον Ινδικό Ωκεανό, από τον Ειρηνικό Ωκεανό ή από τον Ατλαντικό) ήταν 8 ευρώ. Φέτος είναι 11 ευρώ και 49 λεπτά. 43,63% η αύξηση (…)”.

Και συμπλήρωσε “Πάντα υπάρχουν οι λόγοι και ο λόγος ο οποίος θα μας πούνε σε αυτή τη φάση είναι ότι είναι ακριβότερα τα μεταφορικά (….) έχουν αυξηθεί, τα κοντέινερς, τα ψυγεία έχουν αυξηθεί, γενικότερα τα πετρέλαια, η ενέργεια συν το κέρδος του χονδρεμπόρου και από κει στον λιανέμπορο (…). Η ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο στη χώρα μας (…)”.

Παράλληλα, επισήμανε “(…) Το ένα είναι ο καιρός, το δεύτερο είναι οι ποσότητες που θα πιάσουν, που θα αλιεύσουν τα καΐκια μας και το τρίτο είναι η ζήτηση. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά καθορίζουν και την τιμή. Εάν λοιπόν, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, ο καιρός από αύριο χαλάει και θα έχουμε 10 μποφόρ κτλ, καταλαβαίνετε θα έχουν αλιευθεί μικρές ποσότητες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι θα αυξηθούν οι τιμές ακόμα περισσότερο από αυτό που είναι σήμερα που είναι αυξημένες περίπου σε σχέση με πέρσι τη Σαρακοστή. 20% σας λέω μεσοσταθμικά γιατί υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν αυξηθεί 30%. Υπάρχουν και προϊόντα που έχουν αυξηθεί 15%. Μεσοσταθμικά είναι μία αύξηση σε σχέση με την περσινή Σαρακοστή για σήμερα, το τονίζω γύρω στο 20% και μιλάω για τις πολύ μεγάλες αγορές, όπως είναι η αγορά στο Ρέντη, η κεντρική λαχαναγορά Αλιείας, όπως είναι η Βαρβάκειος, οι μεγάλες αγορές στη χώρα μας και ιδίως στην Αττική”.