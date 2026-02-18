Απόφαση με πολλαπλές αντανακλάσεις σε ποινικό και πολιτικό επίπεδο για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών είναι αυτή που θα ανακοινωθεί το πρωί της 26ης Φεβρουαρίου από τον πρόεδρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Νίκο Ασκιανάκη.

Πέντε μήνες μετά την έναρξη της δίκης που ακουμπά τον πυρήνα της λειτουργίας του κράτους δικαίου και συνδέεται με συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα, ύστερα από σαράντα και πλέον συνεδριάσεις ο χρόνος για την ετυμηγορία του δικαστηρίου μετρά ήδη αντίστροφα. Στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των τεσσάρων κατηγορουμένων, οι οποίοι επέλεξαν να μην εμφανιστούν να απολογηθούν στη δίκη και να μην απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα έθεταν ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας της έδρας, αλλά να εκπροσωπηθούν, όπως προβλέπει ο νόμος, από τους νομικούς τους παραστάτες.

Και οι τέσσερις είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που αφορούν επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

«Κατά συρροή»

Ο εισαγγελέας της έδρας Δημήτρης Παυλίδης, στην αγόρευσή του αφού αξιολόγησε τα στοιχεία που προέκυψαν από την αναμφίβολα υποδειγματική διαδικασία, πρότεινε την ενοχή όλων των κατηγορουμένων στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Ρredator. Ζήτησε μάλιστα τη μετατροπή κάποιων πράξεων από «κατ’ εξακολούθηση» που εισάγονται σε «κατά συρροή», κάτι που αν υιοθετηθεί από το δικαστήριο θα έχει ως συνέπεια αυξημένες ποινές. «Είναι αποκρυσταλλωμένο ότι είναι παράνομη η χρήση του λογισμικού στη χώρα. Παραβιάζει, βάναυσα, προσωπικά δεδομένα. Αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος γιατί δίνει εξουσίες σε άτομα που δεν θα έπρεπε να τις έχουν… Τυχόν χρήση του από υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελεί… σημείο αφύπνισης», τόνισε ο Δ. Παυλίδης, ο οποίος σημείωσε πως είναι αδιαμφισβήτητο ότι «το Predator λειτούργησε στην επικράτεια της Ελλάδας».

Ο εισαγγελικός λειτουργός στη διάρκεια της πολύωρης αγόρευσής του είχε φωτίσει όλο το πλέγμα εταιρειών και προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση του Predator, υπογραμμίζοντας μάλιστα με νόημα: «Αν οι αποδιδόμενες πράξεις είχαν χρόνο τέλεσης λίγο αργότερα, δεν θα ήμασταν εδώ. Αυτή η υπόθεση δεν ήταν για Μονομελές Δικαστήριο. Φαίνεται από τον αριθμό των εγγράφων και των μαρτύρων. Εν πάση περιπτώσει…». Και αυτό γιατί και για τους τέσσερις κατηγορουμένους εφαρμόζεται ο ευνοϊκότερος νόμος (του 2019) που υποβάθμισε το αδίκημα της παραβίασης απορρήτου των επικοινωνιών από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Δεδομένα

Υπό αυτά τα δεδομένα η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές, καθώς στη διάρκεια της διαδικασίας εξετάστηκαν μάρτυρες και προέκυψαν στοιχεία και δεδομένα που είχαν μείνει εκτός κάδρου στο προηγούμενο στάδιο της έρευνας.

Εκτός από την κρίση του δικαστηρίου για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων και την ποινική μεταχείριση που θα επιφυλάξει σε όσους τυχόν κριθούν ένοχοι, η ετυμηγορία του μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα δικονομική πορεία για το σύνολο της υπόθεσης, δηλαδή ακόμα και για το σκέλος εκείνο που έχει τεθεί στο αρχείο. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως λένε νομικοί, μπορεί να ξεκινήσει νέα έρευνα για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών προσώπων που μέχρι τώρα είχαν μείνει στο απυρόβλητο.