Η κάρτα του Κοσμίδη από την οποία εστάλησαν τα “μολυσμένα” μηνύματα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα πρόσωπα… μίλησε.

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία που προέκυψαν από την επεξεργασία της κίνησης του λογαριασμού που έφτασε στη δικαιοσύνη μετά την απόφαση που έλαβε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ενώπιον του οποίου συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών εισφέρθηκαν σήμερα από την υποστήριξη της κατηγορίας σε μία προσπάθεια, έστω και τώρα, να χυθεί άπλετο φως στη σκοτεινή αυτή υπόθεση και το δικαστήριο να έχει διαμορφώσει πλήρη εικόνα πριν ανακοινώσει την ετυμηγορία του.

Tην ίδια ώρα μάλιστα, όπως επισήμανε η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο οποίος έχει δικαιωθεί από το ΣτΕ και έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει ενημερωθεί για τους λόγους που οδήγησαν στην παρακολούθηση του από την ΕΥΠ.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος ήταν διπλός στόχος παρακολούθησης και μέσω της ΕΥΠ και με το κακόβουλο λογισμικό Predator, Ζαχαρίας Κεσσές κατέθεσε στο δικαστήριο έγγραφα αναλύοντας όσα προέκυψαν από την κίνηση του λογαριασμού της επίμαχης κάρτας που για πρώτη φορά φτάνουν στα χέρια της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ζαχαρίας Κεσσές μέσα από την ακτινογραφία των συναλλαγών προκύπτει επί της ουσίας ότι αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο δύο φορές ,όπως αναφερόταν στο πρίσμα αρχειοθέτησης των μηνύσεων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του Θανάση Κουκάκη, καθώς με ένα απλό άθροισμα των συναλλαγών προκύπτει ότι αυτές ήταν συνολικά 165!!!

Οι αποκαλύψεις,όπως εξήγησε η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, αφορούν πληρωμές προς παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, hosting και αποστολής SMS, οι οποίες, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία και τη συντήρηση του μηχανισμού ανώνυμης αποστολής κακόβουλων συνδέσμων με Predator.

“Από την επεξεργασία κίνησης λογαριασμού αν αντιπαραβάλλει κανείς τα έγγραφα των δύο Αρχών( Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών) διαπιστώνει ότι η εταιρεία που είχαν γίνει συναλλαγές δεν ενημέρωσε για όλες τις κινήσεις.Είχαν αποκρυβεί οι δυο πρώτες κινήσεις που έλαβαν χώρα στις 10 Δεκεμβρίου 2020. Γιατί η εταιρεία αποκρύψει τις δύο πρώτες συναλλαγές;” σημείωσε χαρακτηριστικά ο νομικός παράστάτης. Και πρόσθεσε πως ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας,τον οποίο κατονόμασε,ενώ περιλαμβάνεται στη λίστα μαρτύρων, μέχρι σήμερα δεν έχει καταθέσει ζητώντας παράλληλα από δικαστήριο να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για το ποια SMS πληρώθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2020 και σε ποιους αποδέκτες στάλθηκαν.

Πέραν των δύο αυτών συναλλαγών, παρουσιάστηκαν πρόσθετα ευρήματα που αφορούν στη συστηματική χρήση της ίδιας κάρτας κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 έως Δεκεμβρίου 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η κάρτα του Κοσμίδη χρησιμοποιήθηκε για πληρωμές υπηρεσιών hosting, cloud και καταχώρησης domains, οι οποίες ταυτίζονται με τις τεχνικές ανάγκες λειτουργίας υποδομών διασποράς κακόβουλων συνδέσμων.

Τέλος, κατατέθηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία όταν είχε αποκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών τα στελέχη της Intellexa,που είναι μια από τις δύο ελεγχόμενες εταιρείες, ξεκίνησαν να χρησιμοποιήσουν mail που παρέπεμπαν στην τσεχική εταιρεία για την οποία από το πόρισμα της οικονομικής αστυνομίας έχει προκύψει πως είχε μεγάλου ύψους συναλλαγές με την ερευνώμενη εταιρεία.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη με έγγραφα που θα προσκομίσουν στο δικαστήριο από την πλευρά της υπεράσπισης.