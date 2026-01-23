Σημαντικές εξελίξεις για τη διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών σηματοδοτεί η απάντηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για την κίνηση της προπληρωμένης κάρτας του Αιμίλιου Κοσμίδη από την οποία φέρεται να εστάλη το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα πρόσωπα.

Τα …αποκαλυπτήρια της κίνησης της κάρτας – φάντασμα καθώς ο πραγματικός της κάτοχος έχει δηλώσει ότι την έχασε και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για να σταλούν τα επίμαχα μηνύματα από άγνωστα πρόσωπα, έγινε μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας να ζητήσει την κίνηση της μέσω της Εθνικής Τράπεζας, καθώς όπως έχει φανεί σε κάθε βήμα με σεβασμό στη δικονομία και το τεκμήριο αθωότητας το δικαστήριο διερευνά ενδελεχώς κάθε πτυχή της σκοτεινής αυτής υπόθεσης.

Τη διαβίβαση του νέου αυτού αποδεικτικού στοιχείου που καθίσταται αναγνωστέο έγγραφο ανακοίνωσε από έδρας ο πρόεδρος του δικαστηρίου επισημαίνοντας με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας ότι υπάρχει μεγάλος όγκος συναλλαγών σημειώνοντας ότι η πρώτη γίνεται στις 2 Ιουνίου 2020 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Η ημερομηνία διακοπής των συναλλαγών, όπως παρατηρούσαν παράγοντες της δίκης με πλήρη γνώση της δικογραφίας, μόνο τυχαία δεν είναι καθώς συμπίπτει με το ” ξήλωμα” των servers της ελεγχόμενης εταιρείας από τα γραφεία στο Χαλάνδρι .

Αυτό που μένει βέβαια να διαπιστωθεί είναι πόσες και ποιες συναλλαγές έγιναν καθώς και αν ,και βέβαια πόσες εξ αυτών συνδέονται με την εκδικαζόμενη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών .

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η ροή των συναλλαγών που προκύπτουν πέραν πάσης αμφιβολίας από την επίσημη και θεσμική απάντηση της Εθνικής Τράπεζας έρχεται να ανατρέψει την παραδοχή του εισαγγελικού πορίσματος του Αρείου Πάγου ότι η κάρτα …φορτώθηκε μόνο δύο φορές με 500 ευρώ .

Και ενώ αναμένεται η επεξεργασία και η αξιολόγηση των στοιχείων από την κίνηση της κάρτας αυτής η διαδικασία συνεχίστηκε σήμερα με ανάγνωση εγγράφων .

Συγκεκριμένα , 64 φακέλους μέσα σε δύο βαλίτσες με κρίσιμα έγγραφα για την υπόθεση των των τηλεφωνικών προσκόμισε στο δικαστήριο η πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας στην προσπάθεια να φωτιστεί κάθε πτυχή της σκοτεινής αυτής υπόθεσης που αφορά την καρδιά της λειτουργίας των θεσμών.

Από νωρίς χθες το πρωί ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος είναι ένα από τα θύματα του κακόβουλου λογισμικού predator Ζαχαρίας Κεσσές εισεφερε στο δικαστήριο μια σειρά από αποκαλυπτικά έγγραφα που θα αξιολογηθούν ;μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία τόσο από τον εισαγγελέα της έδρας την ώρα της αγόρευσης του ,όσο και από το πρόεδρο του δικαστηρίου όταν φτάσει η κρίσιμο ώρα της έκδοσης της απόφασης .

Μέσα από την πληθώρα των εγγράφων προκύπτει πως τα θύματα του λογισμικού βρέθηκαν “παγιδευμένα στο δίχτυ”.Σημαντική δεξαμενή εγγράφων αφορούσαν τα δημοσιεύματα ερευνητικής δημοσιογραφίας και μεταξύ αυτών 18 δημοσιεύματα της εφημερίδας Τα Νέα και το Βήμα.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αφορούσαν οι έρευνες και τα ευρήματα του Citizen Lab, αλλά και του Εργαστηρίου Ασφαλείας της Διεθνούς Αμνηστίας .

Από την αξιολόγηση του συγκεκριμένου υλικού όπως επισημάνθηκε καταγράφεται πως ξεκίνησε η αποκάλυψη του Predator,αναλύονται τα 8 βήματα επικύρωσης για την εγκατάσταση του λογισμικού και διαπιστώνεται πως μέσα σε μόνο δύο λεπτά από την εγκατάσταση του αρχίζει η παρακολούθηση του στόχου.

Στη συνέχεια εισφέρθηκαν έγγραφα για τις σχέσεις των ελεγχόμενων εταιρειών και τον ρόλο των τεσσάρων κατηγορουμένων. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε επίκληση σε μηνύματα που αφορούσαν στην αφαίρεση του εξοπλισμού από της εταιρείας Ιντελέξα μετά τη δημοσίευση της έρευνας από την Google για το Predator.Ενεργεια που φέρεται να έγινε τόσο βιαστικά με αποτέλεσμα να έχουν πάρει μέχρι και τα πλαστικά.

Επιπλέον, έγινε αυτολεξεί αναφορά στα μηνύματα μεταξύ του εκ των κατηγορουμένων Γιάννη Λαβράνου και του φερόμενου ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Σταμάτη Τρίμπαλη από τα οποία προκύπτει,όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε καταθέτοντας στο δικαστήριο,ότι καθοδηγείται και ενημερώνεται τόσο για τις ερωτήσεις και την πορεία της Εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που ερεύνησε την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών,όσο και για την κατασκευή οίκον έρευνα από τις αστυνομικές αρχές .

Ένας ακόμα φάκελος αφορά σε 323 συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκομένων εταιρειών καθώς και στον ρόλο του Αιμίλιου Κοσμίδη από την προπληρωμένη κατά του οποίου εστάλη το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκη και άλλα πολιτικά πρόσωπα .