Σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό, στο Μουσείο της Ακρόπολης, έγινε χθες η παρουσίαση των συμβάσεων για την παραχώρηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Είχε προηγηθεί νωρίτερα, παρουσία του Κυριακού Μητσοτάκη στο Μαξίμου, η υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημόσιου και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY. «Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα προχωρεί δυναμικά με σεισμικές έρευνες σε έκταση μεγαλύτερη απ’ ό,τι είχε γίνει την τελευταία δεκαετία.

Τις συμβάσεις μίσθωσης υπέγραψαν, εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας, ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Αριστοφάνης Στεφάτος, και από τη Chevron και την HELLENiQ ENERGY αντίστοιχα, ο Γκάβιν Λιούις, αντιπρόεδρος Global New Ventures, και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης. Πλέον οι συμβάσεις τελούν υπό την κύρωσή τους από τη Βουλή των Ελλήνων.

Οπως τόνισε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου οι συμφωνίες σηματοδοτούν ένα ιστορικό ορόσημο για την ενεργειακή πολιτική και ασφάλεια Ελλάδας και Ευρώπης. «Η ανάπτυξη υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση. Ελπίζουμε να υπάρξει διακομματική στήριξη», σχολίασε ο υπουργός. Προσέθεσε ότι η απόφαση της Ευρώπης για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο αποτελεί για την Ελλάδα «πρόκληση αλλά και ευκαιρία» να καταστεί σταθεροποιητικός παράγοντας για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και πως με τον Κάθετο Διάδρομο ενισχύεται σημαντικά ο ρόλος της.

Από την πλευρά της η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έκανε λόγο για ένα σημαντικό βήμα της Ελλάδας ως ενεργειακού hub στην περιοχή. Χαρακτήρισε την υπογραφή των συμφωνιών «το τελευταίο κεφάλαιο μιας σημαντικής ιστορικής συνεργασίας», επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στον ενεργειακό μετασχηματισμό της Ευρώπης».

Πολλαπλά οφέλη

Σε επίπεδο άμεσου οικονομικού οφέλους, ο εντοπισμός ικανού κοιτάσματος θα σημάνει εκτιμώμενο ποσοστό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου της τάξεως του 40%, κατά μέσο όρο, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των μισθωμάτων σε περίπτωση παραγωγής υδρογονανθράκων. Φόρο εισοδήματος 20%, περιφερειακό φόρο 5%, καθώς και μπόνους υπογραφής των συμβάσεων μίσθωσης και παραγωγής, ετήσιες στρεμματικές αποζημιώσεις, και έξοδα εκπαίδευσης. Οι ελάχιστες εγγυημένες δαπάνες της κοινοπραξίας ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ στην πρώτη φάση ερευνών (συλλογή δισδιάστατων δεδομένων), 24 εκατ. ευρώ στη δεύτερη (τρισδιάστατα δεδομένα), και 100 εκατ. ευρώ στην τρίτη φάση (ερευνητική γεώτρηση).

Ερευνες στο τέλος του 2026

Πλέον με την προσθήκη των νέων περιοχών, η έκταση της ελληνικής επικράτειας όπου έχουν πραγματοποιηθεί ήδη ή θα διεξαχθούν έρευνες αυξάνεται από 47.905 σε 94.094 τετραγωνικά χιλιόμετρα, γεγονός που μεγεθύνει τις πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η διάρκεια διεξαγωγής ερευνών στις νέες παραχωρήσεις έχει μειωθεί από 8 και πλέον χρόνια σε 7 (3 χρόνια α’ φάση και από δύο για τη β’ και τη γ’ φάση). Η εξέλιξη αυτή όχι μόνο επισπεύδει την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος υδρογονανθράκων, αλλά περιορίζει το κόστος.

Οι σεισμικές έρευνες θα ξεκινήσουν στο τέλος του 2026 και θα συνεχιστούν έως το 2030, με τις γεωτρήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη έως το 2032. Εκτίμησε μάλιστα ότι είναι πιθανό να υπάρξει η πρώτη παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 2032-2035.