Ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας τομέα δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ και ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο κ. Μαρκόπουλος μίλησε για τη συμφωνία της Ελλάδας με τη Chevron και την Helleniq Energy.

«Οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο τη χώρα την πηγαίνει μπροστά, είναι μία εθνική επιτυχία, γιατί τοποθετεί την Ελλάδα διαφορετικά στον ενεργειακό χάρτη και προφανώς προασπίζει μια σειρά από δικαιώματα της χώρας μας. Η Ελλάδα μπορεί να στοχεύσει σε ένα καλύτερο μέλλον και θεωρώ ότι δεν πρέπει να είμαστε μεμψίμοιροι και καχύποπτοι απέναντι σε αυτού του είδους τις καταστάσεις. Προχωράμε με ένα σχέδιο συγκεκριμένο, η Ελλάδα αναδύεται σε ένα περιφερειακό κέντρο και κάτι παραπάνω. Πιστεύω λοιπόν ότι ήταν μια επωφελής για τη χώρα μας συμφωνία η οποία την τοποθέτησε στον διεθνή ενεργειακό χάρτη με μεγάλη ένταση. Θεωρώ ότι η συγκυρία κάνει κάποια πράγματα και τρέχουν με την σωστή τους ταχύτητα. Με τη σωστή τους ταχύτητα τρέχουν κάποια πράγματα, βλέπουμε ότι αλλάζει και ευρύτερα η γεωστρατηγική, η γεωπολιτική, επομένως οι ανάγκες είναι επιτακτικές. Βλέπω ότι η Ελλάδα επανατοποθετείται στο χάρτη και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για αυτή τη συγκυρία», είπε.

Ο κ. Κακλαμάνης σημείωσε: «Είναι μια πορεία που την ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ επί υπουργίας Γιάννη Μανιάτη, χρονολογείται από πολύ παλιά. Προφανώς στρατηγικά είναι σημαντικό για τη χώρα μας να γίνει ένας κόμβος διαμετακόμισης και ακόμη περισσότερο εφόσον βρεθούν τα κοιτάσματα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν γενικώς, το θέμα είναι να τα βρεις. Σε οτιδήποτε μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά εμείς είμαστε σύμφωνοι».

Ο κ. Ζαχαριάδης για το ίδιο ζήτημα ανέφερε: «βλέπω μία υπερβολή στο θέμα. Ξεκίνησε μία διαδικασία για να ψάξουμε εάν υπάρχουν υδρογονάνθρακες. Δηλαδή λέω ότι για όσους θέλουν να πανηγυρίσουν για τους υδρογονάνθρακες, πρώτα να τους βρούμε και μετά αν θέλουν να πανηγυρίσουν. Ξεκινάμε τις έρευνες, το βρίσκω λίγο υπερβολικό, ό,τι λένε για «κόμβος» κτλ. Δεν είμαι υπέρ το να βάζουμε στα ζητήματα του διεθνούς δικαίου τοποτηρητή μία εταιρεία υδρογονανθράκων. Γιατί η ίδια εταιρεία η οποία υπογράφει μαζί μας χθες, υπογράφει και με την Τουρκία για άλλες περιοχές. Άρα λοιπόν, η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία είναι ένα χωριστό κεφάλαιο κατά τη γνώμη μου από τα ενεργειακά, δεν πρέπει να μπερδεύεται γιατί μετά μπορεί να γίνουν τέτοιου είδους συμψηφισμοί, γιατί η εταιρεία εδώ είναι μεγάλη άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τρίτον, εφόσον η κυβέρνηση βλέπει την πιθανότητα να εξορυχθούν υδρογονάνθρακες, γιατί χαμήλωσε το ποσοστό του δημοσίου στα ΕΛΠΕ, δηλαδή στην Helleniq Energy και δηλαδή την πιθανότητα να έχει περισσότερα κέρδη το δημόσιο ταμείο. Μετατοπιζόμαστε σιγά-σιγά σε μία λογική εξορύξεων, αυτά που λέει ο Τραμπ “drill baby drill” κτλ. Νομίζω, επειδή αυτή είναι μία ευρύτερη συζήτηση, ότι μία τέτοια στρατηγική για την Ευρώπη και για τον κόσμο, άρα και για την Ελλάδα, δεν είναι καλή. Δηλαδή ο στόχος κλιματικής ουδετερότητας, της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, της αλλαγής του ενεργειακού μείγματος και στην κατανάλωση και στην παραγωγή. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μπερδέψουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου, γιατί όταν μπαίνουν οικονομικοί κολοσσοί σε αυτές τις ιστορίες, ο στόχος της κάθε Chevron δεν είναι η διαφορά μας με την Τουρκία και το τουρκολιβυκό σύμφωνο που είναι άθλιο και παράνομο, είναι να βγάλει κέρδη απ’ το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Γιατί μετά πάμε, δεν πάμε στην ισχύ του διεθνούς δικαίου, αλλά στην ισχύ του χρήματος και των ενεργειακών δρόμων, που μπορεί για τη χώρα μας να μην είναι ο πιο συμφέρων δρόμος».

Για την διαγραφή του βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη μετά τις δηλώσεις του, ο κ. Κακλαμάνης τοποθετήθηκε ως εξής: «νομίζω είναι σαφής η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορεί να διαφωνήσει και κανείς μέσα στο ΠΑΣΟΚ και έξω από το ΠΑΣΟΚ, εφόσον το δει αντικειμενικά. Ο κ. Παρασκευαΐδης, θεωρώ ότι ενδεχομένως την έψαχνε και τη διαγραφή του με αυτά που είπε. Δηλαδή ακόμα, ότι «μπορούμε να συνεργαστούμε ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα», γενικώς εδώ και αρκετό καιρό εκπέμπει ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο είναι διαφορετικό από το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπει το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι συμβατό αυτό το οποίο λέει με αυτό το οποίο πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Παρασκευαΐδης θέλησε να κάνει μία ηχηρή διαφοροποίηση από την επίσημη γραμμή του κόμματος. Δεν θεωρώ ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ λειτουργεί με αυτούς τους γνώμονες και αυτό άλλωστε το έχει αποδείξει διότι σε άλλες περιπτώσεις έχει, όχι μόνο ανεχθεί αλλά έχει συζητήσει με διαφοροποιήσεις. Δεν νομίζω ότι, δεν νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης πάντως συμφωνεί με αυτά, πολιτικά με αυτά τα οποία είπε ο Παρασκευαΐδης. Εμένα το ζήτημά μου είναι το μήνυμά μας να είναι καθαρό, να έχουμε ενότητα προς τα έξω. Εμείς θεωρούμε ότι Μητσοτάκης ίσον έλλειψη σταθερότητας σε μια σειρά από πράγματα».

Στη συνέχεια ο κ. Μαρκόπουλος μίλησε για την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τις κόντρες στο Κοινοβούλιο.

«Είναι δυνατόν τώρα πολιτική αρχηγός να καταγγέλλεται, αυτά πρωτοφανή δεν τα έχουμε ξαναδεί, από εργαζόμενή της εχθές, αναφορικά με τη, με το ότι δεν της πλήρωνε τους μισθούς της, και να βγαίνει να κουνάει το δάχτυλο σε όλες τις περιπτώσεις; Πολιτική αρχηγός η οποία υπερασπιζόταν βιαστές; Και κουνάει το δάχτυλο για σεξισμό σε όλο το πολιτικό σύστημα; Αυτό είναι μόνον μία περίπτωση η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτά θα πρέπει και ο ελληνικός λαός με έναν τρόπο να τα αποδοκιμάσει. Προφανώς στη ΝΔ κάνουμε αυτοκριτική. Εγώ είμαι καθαρός, εγώ παίρνω και την ευθύνη και για δικές μας παραφωνίες. Δεν μπορεί ο κάθε βουλευτής, ο κάθε υπουργός ή ο καθένας και να αμολάει ό,τι τύχει και να κάνει ό,τι θέλει. Εδώ λοιπόν πρέπει να επιστρέψουμε σε μία ελεγκτικού τύπου διαδικασία», σημείωσε.

Ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε: «Είναι σαφές ότι είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι σε μετάβαση, σε ραγδαίες ανακατατάξεις, και αυτό το οποίο είδαμε στις εκλογές του, του 2023, δεν θα υπάρχει με κάθε τρόπο στις εκλογές είτε γίνουν στο τέλος του ’26 είτε γίνουν στις αρχές του ’27. Είμαι και εγώ της άποψης ότι σ’ αυτή τη διαδικασία μετάβασης, που έχει συμβεί και σε άλλες χώρες και συμβαίνει και, και αυτή τη στιγμή ανάλογα πράγματα σε άλλες χώρες, θα πρέπει αυτό που αποκαλούμε το πολιτικό προσωπικό να κινηθεί με βάση αρχές και αξίες. Δηλαδή να μην ευτελίζει και να μην εξευτελίζει ούτε το παρελθόν του, ούτε την πολιτική του ύπαρξη και υπόσταση. Η αντίληψη της ισοβιότητας και της αιωνιότητας σε μία πολιτική καρέκλα είναι μία βαθιά αντιθεσμική και αντιδημοκρατική».