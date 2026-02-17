Υπάρχει κάτι μαγικό στο να ακούς ένα παιδί να λέει «Σ’ αγαπώ είκοσι – εξήντα φορές» και να συνειδητοποιείς ότι σε λίγα δευτερόλεπτα θα γεμίσουν δάκρυα τα μάτια σου. Ομως η δύναμη του παιδικού σουρεαλισμού δεν είναι μόνο συναισθηματική. Τα τραγούδια του Στίβεν Σπένσερ, ο οποίος μελοποιεί τις σουρεαλιστικές ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, φέρνουν εκατομμύρια ανθρώπους σε μια συγκινησιακή καταιγίδα.

Ολα ξεκίνησαν σαν ένα αστείο μεταξύ πατέρα και κόρης. Ο Σπένσερ, καθηγητής σύνθεσης και θεωρίας μουσικής στο κολλέγιο Χάντερ της Νέας Υόρκης, άρχισε να καταγράφει τις αυθόρμητες, ασυνήθιστες ιστορίες της μικρής και να τις μετατρέπει σε ολιγόλεπτα pop κομμάτια. Ηταν θέμα ελαχίστων ημερών να εκτοξευθεί η διαδικτυακή τους παρουσία. Και να πώς εξελίχθηκε αυτή η καμπύλη προόδου: από 36 ακολούθους, οι μικρές μινιατούρες του ξεπέρασαν τους 250.000 φόλοουερ και τα 30 εκατομμύρια streams μεταξύ Instagram και TikTok.

Το «μυστικό» δεν βρίσκεται μόνο στην εκπληκτική μουσική δεξιότητα του Σπένσερ, ο οποίος διδάσκει Μπετόβεν και τζαζ, αλλά στον τρόπο που αντιμετωπίζει την τρίχρονη στιχουργό του. Δεν διορθώνει ποτέ τα γραμματικά της λάθη, ούτε υποβαθμίζει τις σουρεαλιστικές της φράσεις. Από τη λέξη «flied» αντί για «flew», μέχρι το μυθικό «Apple-the-Stoola», όλα αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και σεβασμό, σαν να συνεργάζεται με έναν επαγγελματία. Ποιος μπορεί να μείνει ασυγκίνητος μπροστά στην αβίαστη αποδοχή, την ακρόαση χωρίς κρίση, την ανιδιοτελή αγάπη που μετατρέπεται σε μουσική;

Τέσσερις μήνες

Η συνεργασία πατέρα – κόρης, τους τελευταίους τέσσερις μήνες, έχει δώσει στον κόσμο ένα τρυφερό soul τραγούδι για «ένα κανονικό κουνέλι με κανονικές κοτσίδες όπως εγώ», το χιουμοριστικό «Funchy the Snow-woman» με οδηγίες για τη χρήση μιας αμμολεκάνης στο δάσος και μια χριστουγεννιάτικη μελωδία για τη γάτα Harda Tarda, που περιμένει από τον Taja (αντί για Santa, Αγιος Βασίλης) «ένα σκυλάκι, ένα κουτάβι και έναν άνθρωπο-νίντζα από μπισκότο».

Παρά την τεράστια απήχηση, ο Σπένσερ διστάζει να προχωρήσει σε πιο επαγγελματικές κινήσεις, κάνοντας για παράδειγμα τα τραγούδια πλήρη άλμπουμ. Φοβάται ότι ίσως χαθεί η μαγεία του αυθορμητισμού. Ωστόσο η κυκλοφορία του «Regular Rabbit» (το κανονικό κουνέλι) έχει προγραμματιστεί ν’ ανέβει στο Spotify για αυτήν την εβδομάδα.