Ένα αγόρι 9 ετών στο Ιλινόις υπέστη σοβαρά εγκαύματα μετά από επικίνδυνη πρόκληση στο TikTok που περιλάμβανε τη χρήση φούρνου μικροκυμάτων.

Το ατύχημα συνέβη το πρωί της 20ής Ιανουαρίου στο σπίτι του στην Plainfield, ενώ το παιδί ετοίμαζε το πρωινό του.

Η μητέρα του, Whitney Grubb, άκουσε την τρομερή κραυγή του γιου της και κατάλαβε ότι κάτι είχε συμβεί λάθος με το φούρνο μικροκυμάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου, όταν ο μικρός Κέιλεμπ, ενώ ετοιμαζόταν για το σχολείο στο σπίτι του στο Πλέινφιλντ, άναψε τον φούρνο μικροκυμάτων. Η μητέρα του, Γουίτνεϊ Γκραμπ, πίστεψε ότι ζέσταινε το πρωινό του, μέχρι που άκουσε μια «κραυγή που της πάγωσε το αίμα», όπως δήλωσε στην εφημερίδα Chicago Sun Times.

Αντί για φαγητό, ο Κέιλεμπ είχε βάλει στον φούρνο ένα Needoh cube, ένα δημοφιλές αντιστρες παιχνίδι γεμάτο με παχύρρευστη γέλη. Η διαδικτυακή πρόκληση δείχνει χρήστες να θερμαίνουν το παιχνίδι για να το μαλακώσουν, καθώς με τον καιρό σκληραίνει. Όμως, όταν ο μικρός άνοιξε την πόρτα του φούρνου, το παιχνίδι εξερράγη, προκαλώντας του σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χέρια.

«Όταν τον ρώτησα τι συνέβη, μου είπε πως ένας φίλος του στο σχολείο τού είχε πει για το κόλπο με τον φούρνο μικροκυμάτων», ανέφερε η μητέρα του και πρόσθεσε: «Δεν υπήρχε κακή πρόθεση, ήταν απλώς παιδιά που αντάλλασσαν ιστορίες, δυστυχώς, εκείνος αποφάσισε να το δοκιμάσει».

Η Γουίτνεϊ προσπάθησε να αφαιρέσει τη ζεστή, κολλώδη ουσία από το πρόσωπό του στο ντους, όμως ο πόνος ήταν αφόρητος. Αμέσως τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν δεύτερου βαθμού εγκαύματα στο πρόσωπο, στα χέρια και πίσω από το αυτί του. Το ένα του μάτι ήταν «τελείως πρησμένο», σύμφωνα με όσα δήλωσε στο CBS News.

Η Κέλι ΜακΈλιγκοτ, συντονίστρια ενημέρωσης για εγκαύματα στο Loyola Burn Center, εξήγησε ότι η παχύρρευστη σύσταση του υλικού κάνει τα εγκαύματα πιο σοβαρά. «Επειδή η ουσία είναι τόσο ιξώδης, κολλάει και παραμένει ζεστή περισσότερο, προκαλώντας πιο εκτεταμένα εγκαύματα», ανέφερε.

Ο Κέιλεμπ υποβλήθηκε σε καθαρισμό των πληγών, απομάκρυνση του νεκρού ιστού και εφαρμογή ειδικής αλοιφής. Ευτυχώς, σύμφωνα με τους γιατρούς, το μάτι του δεν υπέστη μόνιμη βλάβη. Παρέμεινε δύο ημέρες στο νοσοκομείο και δεν χρειάστηκε μεταμόσχευση δέρματος, ωστόσο ενδέχεται να του μείνουν ουλές.

Προειδοποιήσεις για την επικίνδυνη διαδικτυακή τάση

Η ΜακΈλιγκοτ αποκάλυψε ότι ο Κέιλεμπ δεν είναι το μοναδικό παιδί που τραυματίστηκε από τη συγκεκριμένη τάση. Τουλάχιστον άλλα τρία παιδιά έχουν υποστεί εγκαύματα μετά τη θέρμανση Needoh cube σε φούρνο μικροκυμάτων. «Ένα παιδί το άγγιξε αμέσως μετά και έκαψε το δάχτυλό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ειδικός κάλεσε γονείς και παιδιά να μην επιχειρούν τέτοιους πειραματισμούς. «Μην τα θερμαίνετε με κανέναν τρόπο – ούτε σε φούρνο μικροκυμάτων, ούτε με ζεστό νερό. Είναι πραγματικά επικίνδυνο», τόνισε.

Η μητέρα του Κέιλεμπ συμφώνησε, λέγοντας: «Μιλήστε με τα παιδιά σας, βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνουν πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια». Κάθε Needoh cube φέρει προειδοποιητική ετικέτα που αναγράφει ότι δεν πρέπει να θερμαίνεται.