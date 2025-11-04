Η γαλλική δικαιοσύνη ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα έπειτα από αναφορά του βουλευτή Αρτούρ Ντελαπόρτ, ο οποίος κατήγγειλε την «ευκολία πρόσβασης» των ανηλίκων στον αλγόριθμο του TikTok, «ο οποίος ενδέχεται να ωθεί» τους πιο ευάλωτους προς την αυτοκτονία. Την έναρξη της διαδικασίας ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό.

Η επιτροπή έρευνας της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για το TikTok, με πρόεδρο τον σοσιαλιστή βουλευτή Ντελαπόρτ, είχε προτείνει ήδη από τον Σεπτέμβριο την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Παράλληλα, εισηγήθηκε μια «ψηφιακή απαγόρευση κυκλοφορίας» για νέους 15 έως 18 ετών, προκειμένου να περιοριστεί η λεγόμενη «αλγοριθμική παγίδα», που θεωρείται επικίνδυνη για τους εφήβους.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στη Μονάδα Κατά της Κυβερνοεγκληματικότητας της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού, η οποία θα διερευνήσει πιθανές παραβάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελέως, οι έρευνες εστιάζουν στην «προπαγάνδα υπέρ προϊόντων, αντικειμένων ή μεθόδων που συστήνονται ως μέσα διάπραξης αυτοκτονίας», αδίκημα που τιμωρείται με κάθειρξη έως τριών ετών και πρόστιμο 45.000 ευρώ.

Παράλληλα, εξετάζεται και η πιθανή «παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή πλατφόρμα» που επιτρέπει παράνομες συνδιαλλαγές στο πλαίσιο εγκληματικής ομάδας, αδίκημα που επισύρει ποινή κάθειρξης έως δέκα ετών και πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η έρευνα αφορά επίσης τον «σεβασμό της υποχρέωσης γνωστοποίησης παραβάσεων από τις πλατφόρμες», τη λειτουργία του αλγορίθμου σε σχέση με την παρουσίαση περιεχομένου στον χρήστη, καθώς και τη δημοσίευση υλικού που προωθεί την αυτοκτονία, όπως αναφέρει η Λορ Μπεκό.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή, «σερφάροντας» στην ιδιαίτερα δημοφιλή εφαρμογή, διαπίστωσε έναν «ωκεανό επικίνδυνων περιεχομένων», με βίντεο που προωθούν την αυτοκτονία, τους αυτοτραυματισμούς και τη βία σε διάφορες μορφές.

Η έρευνα της Εθνοσυνέλευσης επικεντρώνεται στις ψυχολογικές επιπτώσεις του TikTok στους νέους, μετά την καταγγελία επτά οικογενειών το 2024, οι οποίες υποστήριξαν ότι η κινεζική πλατφόρμα εξέθεσε τα παιδιά τους σε περιεχόμενο που τα ώθησε στην αυτοκτονία.

Το TikTok, σε δήλωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) τον Σεπτέμβριο, είχε «κατηγορηματικά απορρίψει την παραπλανητική παρουσίαση» της επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να καταστήσει την εταιρεία «αποδιοπομπαίο τράγο» για ζητήματα που αφορούν ολόκληρο τον κλάδο και την κοινωνία.