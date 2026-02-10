Δεκαπέντε συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Ολλανδία, καθώς οι αρχές υποπτεύονται ότι οι συλληφθέντες διέδιδαν προπαγάνδα υπέρ του Ισλαμικού Κράτους μέσω της πλατφόρμας TikTok και προσπαθούσαν να παρακινήσουν άλλους σε τρομοκρατικές ενέργειες, σύμφωνα με ανακοίνωση των ολλανδικών εισαγγελικών αρχών.

Οι έρευνες ξεκίνησαν ύστερα από τον εντοπισμό λογαριασμού στο TikTok που αναρτούσε βίντεο με προπαγανδιστικό περιεχόμενο υπέρ του Ισλαμικού Κράτους, συνοδευόμενα από ολλανδικούς υπότιτλους, όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αναρτήσεις αυτές, ορισμένες εκ των οποίων είχαν ξεπεράσει τις 100.000 θεάσεις, ενθάρρυναν τους χρήστες να ενταχθούν στην οργάνωση και εξυμνούσαν την έννοια του «μαρτυρίου» για τη βίαιη ισλαμική ομάδα.

Από τους συνολικά δεκαπέντε υπόπτους, δεκατρείς είναι συριακής καταγωγής και τέσσερις διαθέτουν ολλανδική υπηκοότητα, ενώ οι εισαγγελείς σημείωσαν ότι ορισμένοι ενδέχεται να έχουν διπλή υπηκοότητα. Τέσσερις από αυτούς είναι ανήλικοι.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας από 16 έως 53 ετών, τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο συντονισμένων εφόδων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι επιχειρήσεις ακολούθησαν τη σύλληψη, τον περασμένο μήνα, ενός ατόμου που θεωρείται ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση.

Η πλατφόρμα TikTok ανήκει στην κινεζική εταιρεία Bytedance.