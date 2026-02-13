Το συναντάς στα βιβλία του λυκείου με την υποσημείωση πως: Για να θεωρείται λέει ο συλλογισμός/επιχείρημα ορθός θα πρέπει να είναι συγχρόνως έγκυρος και αληθής. Αν όχι; Τότε το τέλειο παράδειγμα ορίζει και το σφάλμα. Αλήθεια το θυμάστε εκείνο το περίφημο «ο αστυνόμος είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνόμος είναι μπουζούκι»; Διότι αν τυχόν το ξεχάσατε φροντίζουν τα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου για να… ακονίσουν τη μνήμη σας.

Ναι, προφανώς αν τυχόν πήρε το μάτι σας κάπου την απόφαση του μονομελούς πειθαρχικού οργάνου της Super League, για την τιμωρία του Ντανιέλ Ποντένσε είναι βέβαιο ότι έχετε καταλάβει και το διά ταύτα. Πετούσαν αντικείμενα οι οπαδοί της ΑΕΚ στο φινάλε του ντέρμπι (1/2) με τον Ολυμπιακό. Πέταξαν ανάμεσα στα άλλα και μια ομπρέλα που ο Πορτογάλος του Ολυμπιακού την επέστρεψε στην κερκίδα. Η Ενωση λοιπόν κατήγγειλε τον Ποντένσε για την πράξη του. Και χθες το μονομελές πειθαρχικό όργανο της διοργανώτριας αρχής επέβαλε στον 30χρονο άσο τιμωρία μιας αγωνιστικής η οποία έχει άμεση ισχύ: Ο άσος των Ερυθρόλευκων λοιπόν χάνει το εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό (14/2, 19:30).

Ανάρμοστο

Γιατί τιμωρήθηκε ο Ποντένσε; Για ανάρμοστη διαγωγή: 1 αγωνιστική και πρόστιμο 80.000 ευρώ. Ποιος άλλος τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική από εκείνο το ΑΕΚ – Ολυμπιακός; Ο Μάριος Ηλιόπουλος. Δέχθηκε τιμωρία 1 αγωνιστικής και 3.000 ευρώ. Τι σημαίνει 1 αγωνιστική για έναν πρόεδρο; Οτι μπορεί να βρεθεί στην κερκίδα αλλά όχι στον αγωνιστικό χώρο. Οπως δηλαδή έπραξε ο συγκεκριμένος στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή. Ποιο ήταν το σκεπτικό της τιμωρίας του Μάριου Ηλιόπουλου; Και εκείνος για ανάρμοστη διαγωγή. Αν του πέταξαν και εκείνου κάποια ομπρέλα από την κερκίδα και τον «έπιασε» το βίντεο να την… επιστρέφει αγανακτισμένος; Οχι, στη δική του περίπτωση το σενάριο ήταν διαφορετικό.

Συνοδεία δύο προσώπων – πιθανόν της ασφάλειάς του – ο Μάριος Ηλιόπουλος με τη λήξη του ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας διέσχισε όλο το πλάτος του γηπέδου και έφτασε ως τον ελίτ ολλανδό διαιτητή Μάκελι όπου και τον προπηλάκισε. Εγινε σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση όλο αυτό, άρα δεν χωρά αμφισβήτηση. Το είδε όλη η Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός όμως κατήγγειλε τον Μάριο Ηλιόπουλο και για τον προπηλακισμό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά και για τη συμπεριφορά του προέδρου της ΑΕΚ στα αποδυτήρια απέναντι σε παράγοντες της ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Ολα αυτά λοιπόν για το μονομελές πειθαρχικό της Super League είναι ανάρμοστη διαγωγή και μια αγωνιστική (ενός παράγοντα) μέχρι την κερκίδα. Ο,τι ακριβώς και για τη διαγωγή του Ποντένσε που του πέταξαν από την κερκίδα μια ομπρέλα. Η δική του «μια αγωνιστική» όμως τον στερεί αύριο από τον Μεντιλίμπαρ. Τα λόγια είναι περιττά…

«Στα δικαστήρια»

Με την ευκαιρία; Ο Ολυμπιακός χθες δήλωσε αποφασισμένος να τα πει στα δικαστήρια με τον Μάριο Ηλιόπουλο «για όσα χυδαία και συκοφαντικά είπε στην απολογία του (σ.σ. Πειθαρχική Επιτροπή ΕΠΟ) και στη συνέχεια τα διέρρευσε στον Τύπο θα οδηγηθεί στα δικαστήρια». Παράλληλα από την ερυθρόλευκη ΠΑΕ προκύπτει ότι προς τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ «υποβληθούν άμεσα μηνύσεις για την εξύβριση και τις απειλές του, μετά τον αγώνα ΑΕΚ – Ολυμπιακός, σε στελέχη και τον προπονητή του Ολυμπιακού». Είναι προφανές ότι η υπόθεση αυτή έχει πλέον μπόλικο δρόμο μπροστά της.

Και το ποδόσφαιρο; Σε αυτό χθες το πρωί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε το πλάνο του για το αυριανό εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό, υπολογίζοντας στον Ντανιέλ Ποντένσε. Σήμερα όμως που θα επιστρέψει στον Ρέντη για την τελευταία προπόνηση και την ανακοίνωση της αποστολής δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Πορτογάλο, για όλα τα παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό; Ο

τι μάλλον είναι μια καλή ευκαιρία για μια «κουβέντα» που θα παίξει τον δικό της καθοριστικό ρόλο στις εβδομάδες που ακολουθούν. Στη… συνθήκη του Φλεβάρη με τα πέντε ματς στη σειρά: Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/2 εντός), Παναιτωλικός (21/2 εντός), Μπάγερ Λεβερκούζεν (24/2 εκτός), Πανσερραϊκός (1/3 εκτός) λέει το καλεντάρι. Ενα ράλι στο οποίο ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να διαχειριστεί και τους επτά ξένους του ρόστερ. Μπορούν να δηλωθούν πέντε ανά παιχνίδι. Αρα και να μείνουν δύο εκτός.

Οι 5+2

Με τον Παναθηναϊκό έμειναν έξω οι Μπρούνο και Αντρέ Λουίζ για να χωρέσουν οι Ορτέγκα, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί και Κλέιτον. Αύριο χωρίς τον Ποντένσε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η επιστροφή του Αντρέ Λουίζ που παίζει στην ίδια θέση. Πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σκοπεύει να επαναφέρει και τον Μπρούνο προκειμένου να δώσει μια ανάσα στον Ορτέγκα πριν από το Champions League. Θα είναι ο αργεντινός μπακ εκτός. Και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για εκείνον που θα του… κάνει παρέα. Το φοβερό είναι ότι τρεις από τους τέσσερις της λίστας της Κυριακής είναι σέντερ φορ (Ταρέμι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον). Αν ξεκινούν οι δύο στην 11άδα έχει νόημα να υπάρχει και τρίτος στον πάγκο. Αν όχι μπορεί ένας να μένει απέξω.